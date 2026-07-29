Можливість зимового НМТ і не тільки: що обговорили під час зустрічі очільники МОН і ВРУ

Міністр освіти Андрій Бутенко зустрівся з головою ВРУ Русланом Стефанчуком. Вони обговорили не лише подальшу співпрацю, але і ключові виклики галузі - від підтримки науки і зарплат до можливості проведення зимової сесії НМТ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука у Facebook.
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У середу, 29 липня, очільник ВРУ розповів, що провів робочу зустріч із новопризначеним міністром освіти та науки України Андрієм Бутенком.
У центрі уваги були при цьому, за словами Стефанчука:
"Освіта - це майбутнє української нації. Саме тому розвиток освітньої системи має залишатися одним із ключових пріоритетів державної політики", - наголосив спікер.
Він повідомив, що детально обговорив під час зустрічі з міністром також:
Крім того, окрему увагу учасники зустрічі приділили:
Насамкінець Стефанчук повідомив, що обговорив із Бутенком удосконалення системи національного мультипредметного тесту (НМТ).
Йшлося, зокрема, про:
Нагадаємо, раніше очільники МОН та УЦОЯО обговорили питання вступу під час війни та визначили, що має враховувати процедура НМТ.
Крім того, ми пояснювали, куди можна вступити у 2026 році без НМТ, щоб не втратити рік навчання.
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