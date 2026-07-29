Можливість зимового НМТ і не тільки: що обговорили під час зустрічі очільники МОН і ВРУ

Нагадаємо, раніше очільники МОН та УЦОЯО обговорили питання вступу під час війни та визначили, що має враховувати процедура НМТ.

Крім того, ми пояснювали, куди можна вступити у 2026 році без НМТ, щоб не втратити рік навчання.

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