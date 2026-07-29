Возможность зимнего НМТ и не только: что обсудили во время встречи руководители МОН и ВРУ

Министр образования Андрей Бутенко встретился с главой ВРУ Русланом Стефанчуком. Они обсудили не только дальнейшее сотрудничество, но и ключевые вызовы отрасли - от поддержки науки и зарплат до возможности проведения зимней сессии НМТ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Facebook.
Главное:
В среду, 29 июля, глава ВРУ рассказал, что провел рабочую встречу с новоназначенным министром образования и науки Украины Андреем Бутенком.
В центре внимания были при этом, по словам Стефанчука:
"Образование - это будущее украинской нации. Именно поэтому развитие образовательной системы должно оставаться одним из ключевых приоритетов государственной политики", - подчеркнул спикер.
Он сообщил, что подробно обсудил во время встречи с министром также:
Кроме того, особое внимание участники встречи уделили:
В заключение Стефанчук сообщил, что обсудил с Бутенком усовершенствование системы национального мультипредметного теста (НМТ).
Речь шла, в частности, про:
Напомним, ранее руководители МОН и УЦОКО обсудили вопросы поступления во время войны и определили, что должна учитывать процедура НМТ.
Кроме того, мы объясняли, куда можно поступить в 2026 году без НМТ, чтобы не потерять год обучения.
Читайте также, какие тенденции среди абитуриентов 2026 года заметили в МОН - сколько заявлений уже подали абитуриенты и выбирают чаще всего.