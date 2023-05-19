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Возможность обмена "всех на всех" значительно возросла: от чего это зависит

Новина українською →
Пятница 19 мая 2023 14:33
Возможность обмена "всех на всех" значительно возросла: от чего это зависит Фото: возможность обмена "всех на всех" значительно выросла (t.me/OP_UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Возможность проведения обмена пленными между Украиной и Россией по формуле "всех на всех" значительно увеличилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В Координационном штабе прошла встреча с семьями военнослужащих 503 отдельного батальона морской пехоты.

Во время нее обсудили возможность обмена "всех на всех".

"Сегодня он более реален, чем, например, три месяца назад. Это зависит и от успехов контрнаступления и пополнения нашего обменного фонда", - сказал секретарь Рабочей группы по взаимодействию со СМИ и родственниками защитников Координационного штаба Богдан Охрименко.

Кроме того, родные отметили, что увеличилось количество подтверждений плена Россией через Международный комитет Красного Креста.

Представитель штаба отметил, что нынешний МККК значительно эффективнее, чем в начале полномасштабного вторжения, его роль очень важна.

Напомним, ранее в Координационном штабе отмечали, что если Украина и РФ договорятся об обмене "всех на всех", то он пройдет не за один день.

К тому же, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что стороны обсуждают обмен пленными "всех на всех", и уже приближаются к положительному результату.

Отметим, что 6 мая произошел крайний обмен пленниками между Украиной и Россией, тогда домой вернулись 45 бойцов полка "Азов".

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