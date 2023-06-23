Можливі кадрові рішення. Зеленський скликає РНБО: що на порядку денному

Що відомо про засідання

У прес-службі РНБО анонсували нове засідання на 23 червня. На порядок денний винесено найгостріші проблеми останніх тижнів:

корупція в органах правосуддя ;

; ситуація з укриттями. Будуть представлені звіти щодо ревізії захисних споруд від повітряних атак.

Також розглянуть питання євроінтеграції. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Хто може втратити посаду

Через проблему з бомбосховищами Олексій Данілов допустив кадрові перестановки за підсумками засідання.

"За результатами доповідей будуть ухвалені відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути ухвалені і кадрові рішення з урахуванням чутливості питань, які розглядаються станом на сьогодні", - заявив секретар РНБО.

Відомо, що перед Радою нацбезпеки 23 червня мають виступити з доповідями голова СБУ Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Камишин був призначений відповідальним за інспекцію укриттів у Києві, а Клименку доручили провести ревізію по всій Україні.

Олексій Данілов не уточнив на якому рівні можливі перестановки, але зазначив, що "йдеться про відповідальність відповідних осіб". Остаточне рішення ухвалить РНБО, для цього за нього мають проголосувати 2/3 учасників.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що покарання понесуть усі винні в інциденті із закритим укриттям у Києві, коли загинули люди. "Може бути нокаут" для відповідальних осіб, сказав він.

Проблема з укриттями в Україні

Уряд ініціював ревізію бомбосховищ після трагедії 1 червня у столиці. Тоді жертвами атаки РФ у Деснянському районі стали троє людей, серед яких дитина. Вони не змогли потрапити до найближчого укриття в поліклініці через те, що воно було закритим.

За фактом того, що сталося, було порушено кримінальну справу. Суд відправив під домашній арешт керівника поліклініки, його заступника, чиновника Деснянської РДА та директора департаменту муніципальної безпеки КМДА. Охоронцю медзакладу суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Президент Володимир Зеленський доручив провести інспекцію бомбосховищ у Києві та Україні протягом 10 днів.

Результати перевірки виявилися невтішними. Понад третину бомбосховищ столиці визнали непридатними, а придатні без зауважень – лише шоста частина. При цьому вільний доступ є до 2/3 укриттів.

По всій Україні перевірили близько 63 тисяч укриттів, із них закритими виявилися 9,3%, непридатними до використання – 23,6%.

Хабарництво в судах

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на найближчому засіданні розглянуть питання хабарництва в судовій системі, оскільки "ситуація, яка на сьогоднішній день складається у судах, – кричуща".

Проблема корупції в органах правосуддя України набула резонансу після затримання у травні 2023 голови Верховного суду Всеволода Князєва. Його спіймали на хабарі в 3 млн доларів.

Після цього інциденту Верховна рада ухвалила постанову, в якій категорично засудила прояви корупції в судах і виступила за продовження судової реформи.

У постанові парламент звернувся до Ради нацбезпеки та оборони щодо негайного розгляду на засіданні "фактів проявів корупції та інших порушень закону представниками судової гілки влади з огляду на необхідність забезпечення національної безпеки та інтересів України".

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю для УП повідомив, що очікує на "сильний та потужний меседж від РНБО про те, як нам необхідно реально реформувати та очистити судову владу".