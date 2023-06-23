Возможны кадровые решения. Зеленский созывает СНБО: что на повестке

Что известно о заседании

В пресс-службе СНБО анонсировали новое заседание на 23 июня. На повестку дня вынесены наиболее острые проблемы последних недель:

коррупция в органах правосудия ;

; ситуация с укрытиями. Будут представлены отчеты по ревизии защитных сооружений от воздушных атак.

Также рассмотрят вопрос евроинтеграции. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Кто может лишиться должности

Из-за проблемы с бомбоубежищами Алексей Данилов допустил кадровые перестановки по итогам заседания.

"По результатам докладов будут приняты соответствующие решения. Я не исключаю, что могут быть приняты и кадровые решения с учетом чувствительности вопросов, которые рассматриваются по состоянию на сегодняшний день", - заявил секретарь СНБО.

Известно, что на перед Советом нацбезопасности 23 июня должны выступить с докладами глава СБУ Василий Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Камышин был назначен ответственным за инспекцию укрытий в Киеве, а Клименко было поручено провести ревизию по всей Украине.

Алексей Данилов не уточнил на каком уровне возможны перестановки, но отметил, что "речь идет об ответственности соответствующих лиц". Окончательное решение примет СНБО, для этого за него должны проголосовать 2/3 участников.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал, что наказание понесут все виновные в инциденте с закрытым укрытием в Киеве, когда погибли люди. "Может быть нокаут" для ответственных, сказал он.

Проблема с укрытиями в Украине

Правительство инициировало ревизию бомбоубежищ после трагедии 1 июня в столице. Тогда жертвами атаки РФ в Деснянском районе стало три человека, среди которых ребенок. Они не смогли попасть в ближайшее укрытие в поликлинике из-за того, что оно было закрыто.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Суд отправил под домашний арест руководителя поликлиники, его заместителя, чиновника Деснянской РГА и директора департамента муниципальной безопасности КГГА. Охраннику медучреждения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент Владимир Зеленский поручил провести инспекцию бомбоубежищ в Киеве и в Украине в течение 10 дней.

Результаты проверки оказались неутешительными. Более трети бомбоубежищ столицы - непригодны, а пригодны без замечаний - только шестая часть. При этом свободный доступ имеется к 2/3 укрытий.

По всей Украине проверили около 63 тысяч укрытий, из них закрытыми оказались 9,3%, непригодными к использованию - 23,6%.

Взяточничество в судах

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на ближайшем заседании рассмотрят вопрос взяточничества в судебной системе, поскольку "ситуация, которая на сегодняшний день складывается в судах, – вопиющая".

Проблема коррупции в органах правосудия Украины приобрела резонанс после задержания в мае 2023 главы Верховного суда Всеволода Князева. Его поймали на взятке в 3 млн долларов.

После данного инцидента Верховная рада приняла постановление, в котором категорически осудила проявления коррупции в судах и выступила за продолжение судебной реформы.

В постановлении парламент обратился к Совету нацбезопасности и обороны относительно немедленного рассмотрения на заседании "фактов проявлений коррупции и других нарушений закона представителями судебной ветви власти, учитывая необходимость обеспечения национальной безопасности и интересов Украины".

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью для УП сообщил, что ожидает "сильный и мощный месседж от СНБО о том, как нам необходимо реально реформировать и очистить судебную власть".