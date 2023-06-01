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Наслідки нічного обстрілу Києва: що відомо

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Четвер 01 червня 2023 03:27
Наслідки нічного обстрілу Києва: що відомо Фото: наслідки обстрілу Києва (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 1 червня РФ знову обстріляла Київ, повідомляється про роботу ППО та падіння уламків ворожих цілей в декількох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та мера Києва Віталія Кличка.

Станом на 3:20 Кличко повідомив про падіння уламків в Дніпровському та Деснянському районах столиці - служби прямують на місце. В обох районах є падіння на проїзжі частини доріг.

"На одній з вулиць Деснянського району горить автівка", - написав Кличко.

Про аналогічне НП в Дніпровському районі повідомила і Київська міська військова адміністрація. А в Деснянському, за попередньою інформацією, уламки пошкодили поліклініку.

"Без займання. Також уламками пошкодило прилеглий будинок - вибухом вибило вікна. Пожежі немає. За інформацією, яка уточнюється, в Деснянському районі вже 3 загиблих та 4 особи отримали травми. Дані оновлюються та уточнюються", - повідомили в КМВА.

За інформацією Кличка, в Дніпровському районі одну людину госпіталізували. Пізніше він повідомив про ще одного постраждалого.

Фото наслідків

Обстріл Києва 1 червня

В ніч на 1 червня в Україні знову оголосили повітряну тривогу. Про небезпеку повідомляли в восьми областях та Києві.

Невдовзі в столиці пролунало щонайменше п'ять вибухів - місцева влада повідомляла про роботу ППО.

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