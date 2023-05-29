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Рада закликала посилити відповідальність суддів за корупцію

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Україна, Понеділок 29 травня 2023 18:34
Рада закликала посилити відповідальність суддів за корупцію Фото: екс-голова Верховного Суду Всеволод Князєв (pravo.ua)
Автор: Наталія Кава

Верховна рада України підтримала законопроект №9331, у якому засудила нещодавно викриту у Верховному суді корупційну схему у якій фігурував Всеволод Князєв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

На засіданні у понеділок, 29 травня, дане рішення підтримали 280 нардепів. У ньому закликається розглянути можливість запровадити перевірку доброчесності суддів і посилення відповідальності за вчинення ними корупційних злочинів.

Окрім цього у заяві вказано, що Верховна Рада "рішуче засуджує ганебний випадок, який стався у Верховному суді". Там також вказано на недопустимість випадків, коли керівник найвищого суду України може бути причетний до корупції.

Також депутати наголосили про необхідність неупереджено та ефективно розслідувати корупцію у Верховному суді.

"Ті, хто не готовий існувати у справедливій та прозорій реальності й буде вчиняти корупційні дії, мають бути виключені з лав суддівського корпусу і притягнуті до відповідальності", - сказано у заяві.

У документі закликається відновити розгляд Вищою радою правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів, та можливість запровадити періодичну перевірку доброчесності суддів. Чиновники хочуть удосконалити правила добору та доступу до професії судді, за допомогою перевірки всіх кандидатів на посаду судді за професійною компетентністю та доброчесністю.

Звільнення Князєва

Раніше Верховний Суд очолював Всеволод Князєв. Його нещодавно разом з адвокатом спіймали на великому хабарі в у 2,7 млн доларів. Кназєва затримали та помістили в ізолятор на період до обрання запобіжного заходу.

Пізніше пленум Верховного Суду висловив Князєву недовіру. Це означає, що його звільнили з посади.

18 травня Князєва арештували з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень. Після чого в справі колишнього голови Верховного Суду додатково вилучили ще майже півмільйона доларів.

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