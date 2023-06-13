Підтоплення, сирість та грибок. У Києві прийняли важливе рішення щодо стану укриттів

У Києві прийняли низку рішень щодо стану укриттів. Зокрема, планують виділити додаткові кошти на облаштування сховищ та зняти з обліку непридатні приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Зазначається, що з 3 по 10 червня комісія перевірила стан утримання та готовності захисних споруд цивільного захисту Києва. За результатами роботи встановлено, що понад третина з них - непридатні, а придатні без зауважень лише шоста частина. При цьому вільний доступ є до 2/3 укриттів.

Загальні причини непридатності укриттів: аварійний стан чи невідповідність технічним вимогам, незадовільний санітарний стан, підтоплення, сирість, грибок на стінах, відсутність освітлення, незадовільне електрообладнання, незахищеність належним чином вікон цокольних приміщень тощо.

Після перевірки визначили шляхи вирішення низки проблем, підготували пропозиції та визначили задачі.

Зокрема, департаментам та управлінням міста, районним адміністраціям поставлені задачі:

забезпечити постійний доступ до укриттів з можливістю встановлення на вхідних дверях автоматичної системи відчинення з підключенням до системи оповіщення;

з можливістю встановлення на вхідних дверях автоматичної системи відчинення з підключенням до системи оповіщення; виділити додаткові кошти на облаштування та утримання укриттів ;

; прийняти рішення щодо зняття з обліку і мапи непридатних укриттів ;

; розглянути питання щодо можливості залучення підрозділів та установ охоронної діяльності для забезпечення публічного порядку в укриттях закладів освіти та охорони здоров’я під час повітряної тривоги;

створити комісії задля виявлення додаткового фонду укриттів, з можливістю повернення до використання за призначенням як укриттів об’єктів, які були передані в оренду та мали статус захисних споруд з поверненням на облік і доведенням до населення;

спільно з ДСНС опрацювати можливість встановлення монтажних залізобетонних укриттів в першу чергу в густозаселеному приватному секторі та мікрорайонах міста;

в найкоротші терміни усунути недоліки з утримання укриттів з виділенням необхідних коштів для ремонту, доукомплектування необхідним майном.

Перевірка укриттів в Києві

На початку червня через ракетний удар по Деснянському району Києва загинули троє людей, які намагались потрапити до укриття, однак воно було зачиненим.

Після цього у столиці та по всій Україні почали перевіряти стан укриттів. Третина сховищ у країні виявилася зачиненими чи непридатними.

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