Можливі економічні санкції США проти РФ змінили розрахунки Путіна, - Держдеп

У відповідь на питання, як президент США Дональд Трамп може бути впевнений, що цього разу Путін не намагається його обманути, Брюс зазначила, що Путін часто справді намагається затягнути процес перемовин, щоб виграти час.

"Іноді дійсно бувають спроби затягнути процес, втягнути інших гравців у гру. Ми бачимо, що для Путіна це може бути спроба виграти час і зрушити ситуацію на свою користь. Тут йдеться не лише про війну, а й про економіку", - зазначила спікер Держдепу.

За її словами, тепер, коли президент Трамп чітко дав зрозуміти, що готовий і здатен запровадити нові економічні заходи – вторинні або навіть прямі санкції, це могло стати фактором, який змінив розрахунки Путіна.

Дедлайн Трампа

Президент США 29 липня дав Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною – до 8 серпня. У разі небажання домовлятися, США можуть запровадити вторинні санкції проти Росії.

Одночасно Вашингтон активізував дипломатичні переговори з Кремлем. У середу, 6 серпня, Москву відвідав спецпредставник президента США Стів Віткофф. За підсумками зустрічі з Путіним, Трамп заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні.

Джерела агентства Reuters повідомляють, що США все ж таки введуть з 8 серпня вторинні санкції проти Росії.