Масована атака "Шахедів": українські захисники збили всі дрони окупантів

У ніч на 31 липня росіяни здійснили масовану атаку на Київську область, використовуючи керовану авіаційну ракету Х-59 та 89 ударних дронів типу Shahed.

Про це заявив командувач Повітряних сил України Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

Росіяни запускали дрони з районів Єйськ, Сеща, Курськ і Приморсько-Ахтарськ. Це одна з наймасованіших атак дронів Shahed-131/136 після новорічної ночі 1 січня 2024 року. Українська протиповітряна оборона успішно відбила атаку: з усіх 89 дронів Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних сил, були збиті всі 89. До оборони залучались мобільні вогневі групи всіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил, армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. Також була збита керована авіаційна ракета Х-59, якою ворог атакував Миколаївську область.