ГУР завершило масштабну тижневу кібератаку на фінсектор РФ, - джерела

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Надвечір 30 липня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони завершили одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру РФ. Вдалося уразити критично важливі ресурси та отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, атака тривала безперервно протягом тижня і уразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків, включно з Центробанком, провайдерів телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенджери, урядові ресурси та десятки інших сервісів.

Джерела наголошують, що усі атаковані ресурси в той чи інший спосіб були залучені до підтримки або фінансування збройної агресії РФ проти України.

Ураження зазнали зокрема ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак "Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк "Дом. рф" та Банк Росії. В останній день атаки були також уражені ресурси Міноборони РФ, МВС та ФНС.

Станом на 19:00 30 липня росіянам так і не вдалося відновити належне функціонування провідних банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів. Досі спостерігаються збої в роботу веб-ресурсів Міноборони, МВС та ФНС.

У російських ЗМІ назвали цей кіберудар "ймовірно, найпотужнішим в історії", "килимовими хакерськими атаками" та "великим наступом кібервійськ". Результати операції ГУР відчули мільйони користувачів в усіх регіонах Росії. За оцінками ворожих кібераналітиків, з огляду на успіх, який вдалося досягнути українським хакерам, прогнози щодо наслідків наступних подібних атак - невтішні.

"Наразі можемо видихнути і констатувати завершення операції. Дякуємо всім, хто брав участь, допомагав та вболівав. Звісно, це лише прелюдія до ще більш цікавих подій. Росіянам радимо починати копати для своєї цифрової інфраструктури помиральну яму. Настає слушний час для ворога згадати про ідею ізольованого, ісконно-руского "Чєбурнету" з ровами, діджитал-вертухаями і фаєрволами по периметру. До зустрічі в наступному акті цієї захопливої історії", - прокоментував завершення операції співрозмовник в ГУР МОУ.