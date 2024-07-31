ГУР завдало удару по російській авіабазі в Сирії, - джерела

Українські спецпризначенці атакували російську авіабазу у Сирії. Це сталося після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Додамо, що аеродром "Кувейрес" контролюється та використовується росіянами у військових цілях з 2015 року.

ГУР атакувало російські позиції через день після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом, яка відбулась 24 липня.

Відомо, що спецпризначенні знищили російський комплекс РЕБ, а після вдарили дронами по російських об'єктах на самому летовищі.

За даними джерел у спецслужбах, наприкінці липня ГУР Міноборони здійснило спецоперацію, у рамках якої був атакований аеродром армії РФ "Кувейрес", розташований на схід від Алеппо.

"Дружба" Сирії та РФ

Сирія - одна з небагатьох держав, які підтримують Росію, зокрема і у війні проти України. Російський диктатор Володимир Путін та президент Сирії Башар Асад тісно "товаришують" і взаємодіють.

У вересні 2015 року Росія оголосила про військову операцію в Сирії, метою якої диктатор Володимир Путін назвав боротьбу з терористичною організацією "Ісламська держава". У Сирії серед інших воювали найманці ПВК "Вагнера".

Трагічно відомою була битва за місто Алеппо, який Росія бомбардувала з повітря. Раніше український Харків порівнювали з сирійським містом. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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