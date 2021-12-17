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Мы можем надеяться на лучшее в отношении России, но стоит готовиться к худшему, - генсек НАТО

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 15:46
Мы можем надеяться на лучшее в отношении России, но стоит готовиться к худшему, - генсек НАТО Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО не наблюдает уменьшения эскалации напряжения у границ Украины. Призывает членов Альянса готовиться к худшему.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

По словам Столтенберга, НАТО и в дальнейшем наблюдает наращивание военных сил Российской Федерации вокруг Украины: артиллерии, боевых танков, систем радиоэлектронной борьбы, беспилотные аппараты и десятки тысяч вооруженных солдат.

В то же время Альянс не понимает точного намерения Кремля по наращиванию военной мощи.

"Но мы знаем, что Россия уже использовала военную силу против Украины. Так что, конечно, мы можем надеяться и должны надеяться на лучшее, но мы должны быть готовы к худшему", - заявил Столтенберг.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, полномасштабная война с Россией приведет к миллионам жертв и заметил, что именно агрессия страны подтолкнула Украину к решению вступить в НАТО.

Глава Кремля Владимир Путин, со своей стороны, отрицает желание начать полномасштабную войну с Украиной.

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