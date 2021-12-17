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Ми можемо сподіватися на краще щодо Росії, але варто готуватися до гіршого, - генсек НАТО

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П'ятниця 17 грудня 2021 15:46
Ми можемо сподіватися на краще щодо Росії, але варто готуватися до гіршого, - генсек НАТО Фото: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

НАТО не спостерігає зменшення ескалації напруги біля кордонів України. Закликає членів Альянсу готуватися до найгіршого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

За словами Столтенберга, НАТО й надалі спостерігає нарощування військових сил Російської Федерації навколо України: артилерії, бойових танків, систем радіоелектронної боротьби, безпілотні апарати й десятки тисяч озброєних солдатів.

Водночас Альянс не розуміє точного наміру Кремля щодо нарощування військової могутності.

"Але ми знаємо, що Росія вже використала військову силу проти України. Отже, звичайно, ми можемо сподіватися і маємо сподіватися на краще, але ми маємо бути готові до гіршого", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами президента України Володимира Зеленського, повномасштабна війна з Росією призведе до мільйонів жертв та зауважив, що саме агресія країни підштовхнула Україну до рішення вступити в НАТО.

Голова Кремля Володимир Путін, зі свого боку, заперечує бажання розпочати повномасштабну війну з Україною.

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