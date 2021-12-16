После начала войны Россия подтолкнула Украину к НАТО, - Зеленский
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что именно Россия своими действиями подтолкнула Украину ко стремлению вступить в НАТО. Это произошло после 2014 года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге.
"На протяжении многих лет Украина видит себя в альянсе безопасности. После 2014 года, после начала войны, я считаю, что именно Россия подтолкнула Украину к НАТО", - заявил он.
Напомним, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что вступление Украины в НАТО якобы недопустимо.
Ранее Зеленский ответил, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ.