"Може зірвати мирну угоду": прем’єр Бельгії розкритикував план ЄС щодо активів Росії

Як повідомляє видання, бельгійський прем'єр написав листа президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Де Вевер зазначив, що така схема використання заморожених активів РФ є "принципово неправильною" і може поставити Бельгію у вразливе становище.

У листі він написав, що ця пропозиція може зашкодити репутації Euroclear, брюссельського депозитарію цінних паперів, який зберігає російські активи.

"Було б несправедливо і нечесно очікувати, що, хоча переваги такої схеми будуть для всіх, витрати та ризики понесе Бельгія", - зазначив прем'єр.

Очільник бельгійського уряду заявив, що він здивований "повним нерозумінням" лідерами ЄС юридичних і фінансових ризиків.

За його словами, Єврокомісія ще не представила жодного проєкту юридичного тексту, а "документ з варіантами", нещодавно наданий столицям, не враховує занепокоєння Бельгії.

Де Вевер також зазначив, що цей план може спонукати інвесторів продавати облігації ЄС або вивести кошти з Euroclear та інших європейських інституцій, "посилюючи системні ризики" та потенційно дестабілізуючи євро.

Бельгійський прем'єр повторив свої умови: країни ЄС повинні негайно та колективно надати ліквідність для покриття суми, що зберігається в Euroclear, у разі скасування санкцій проти Москви, розділити тягар потенційних юридичних викликів, а інші західні країни, що володіють російськими активами, повинні взяти на себе зобов'язання щодо аналогічних домовленостей.

Як альтернативу він закликав країни ЄС надати пріоритет невитраченим коштам з поточного семирічного бюджету.

"Поспішне впровадження запропонованої схеми репараційних позик матиме побічний ефект: ми, як ЄС, фактично перешкоджатимемо досягненню остаточної мирної угоди", - наголосив Де Вевер.

Він додав, що ЄС має обрати між збереженням активів в замороженому стані до кінця війни для підтримки відновлення або використанням їх зараз для фінансування військових зусиль України - але не обома варіантами одночасно.