"Может сорвать мирную сделку": премьер Бельгии раскритиковал план ЕС по активам России

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер утверждает, что план ЕС по использованию замороженных активов России для финансирования Украины может иметь серьезные экономические и геополитические последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Как сообщает издание, бельгийский премьер написал письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Де Вевер отметил, что такая схема использования замороженных активов РФ является "принципиально неправильной" и может поставить Бельгию в уязвимое положение.
В письме он написал, что это предложение может повредить репутации Euroclear, брюссельского депозитария ценных бумаг, который хранит российские активы.
"Было бы несправедливо и нечестно ожидать, что, хотя преимущества такой схемы будут для всех, расходы и риски понесет Бельгия", - отметил премьер.
Глава бельгийского правительства заявил, что он удивлен "полным непониманием" лидерами ЕС юридических и финансовых рисков.
По его словам, Еврокомиссия еще не представила ни одного проекта юридического текста, а "документ с вариантами", недавно предоставленный столицам, не учитывает беспокойство Бельгии.
Де Вевер также отметил, что этот план может побудить инвесторов продавать облигации ЕС или вывести средства из Euroclear и других европейских институтов, "усиливая системные риски" и потенциально дестабилизируя евро.
Бельгийский премьер повторил свои условия: страны ЕС должны немедленно и коллективно предоставить ликвидность для покрытия суммы, хранящейся в Euroclear, в случае отмены санкций против Москвы, разделить бремя потенциальных юридических вызовов, а другие западные страны, владеющие российскими активами, должны взять на себя обязательства по аналогичным договоренностям.
В качестве альтернативы он призвал страны ЕС предоставить приоритет неизрасходованным средствам из текущего семилетнего бюджета.
"Поспешное внедрение предложенной схемы репарационных займов будет иметь побочный эффект: мы, как ЕС, фактически будем препятствовать достижению окончательного мирного соглашения", - подчеркнул Де Вевер.
Он добавил, что ЕС должен выбрать между сохранением активов в замороженном состоянии до конца войны для поддержки восстановления или использованием их сейчас для финансирования военных усилий Украины - но не обоими вариантами одновременно.
Напомним, Европейская комиссия предложила идею о предоставлении Украине "репарационного кредита" в размере 140 млрд евро. Предполагается, что он будет обеспечен за счет российских активов, которые ЕС заморозил после начала полномасштабной войны в Украине.
Для того, чтобы Украина получила такой репарационный кредит, необходимо согласие всех стран-членов Евросоюза.
Однако инициативу блокирует Бельгия - страна, где хранится наибольшая доля замороженных активов России.
В то же время европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления репарационного кредита Украине.
По словам источников Politico, одним из вариантов, который набирает поддержку, является "переходный" кредит, финансируемый за счет заимствований ЕС, чтобы поддержать Украину в первые месяцы 2026 года.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в ближайшие дни представит законодательное предложение, которое позволит использовать замороженные активы России для предоставления Украине репарационного кредита в размере 140 млрд евро.