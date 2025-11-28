"Может сорвать мирную сделку": премьер Бельгии раскритиковал план ЕС по активам России

Как сообщает издание, бельгийский премьер написал письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Де Вевер отметил, что такая схема использования замороженных активов РФ является "принципиально неправильной" и может поставить Бельгию в уязвимое положение.

В письме он написал, что это предложение может повредить репутации Euroclear, брюссельского депозитария ценных бумаг, который хранит российские активы.

"Было бы несправедливо и нечестно ожидать, что, хотя преимущества такой схемы будут для всех, расходы и риски понесет Бельгия", - отметил премьер.

Глава бельгийского правительства заявил, что он удивлен "полным непониманием" лидерами ЕС юридических и финансовых рисков.

По его словам, Еврокомиссия еще не представила ни одного проекта юридического текста, а "документ с вариантами", недавно предоставленный столицам, не учитывает беспокойство Бельгии.

Де Вевер также отметил, что этот план может побудить инвесторов продавать облигации ЕС или вывести средства из Euroclear и других европейских институтов, "усиливая системные риски" и потенциально дестабилизируя евро.

Бельгийский премьер повторил свои условия: страны ЕС должны немедленно и коллективно предоставить ликвидность для покрытия суммы, хранящейся в Euroclear, в случае отмены санкций против Москвы, разделить бремя потенциальных юридических вызовов, а другие западные страны, владеющие российскими активами, должны взять на себя обязательства по аналогичным договоренностям.

В качестве альтернативы он призвал страны ЕС предоставить приоритет неизрасходованным средствам из текущего семилетнего бюджета.

"Поспешное внедрение предложенной схемы репарационных займов будет иметь побочный эффект: мы, как ЕС, фактически будем препятствовать достижению окончательного мирного соглашения", - подчеркнул Де Вевер.

Он добавил, что ЕС должен выбрать между сохранением активов в замороженном состоянии до конца войны для поддержки восстановления или использованием их сейчас для финансирования военных усилий Украины - но не обоими вариантами одновременно.