"Може стати основою". Путін оцінив план Трампа і вибухнув погрозами щодо України

Зокрема Путін визнав, що мирний план США обговорювався ще до саміту на Алясці. При цьому США, заявив російський диктатор, просили "проявити гнучкість" щодо "українського питання" - знайти "необхідні компроміси".

Москва, за його словами, вже отримала мирний план з 28 пунктів. Цей план США Путін назвав "модернізованим" - він може стати "основою" для подальших переговорів. При цьому, додав російський диктатор, "предметно" з Росією план не обговорювався - але Росія вимагає не припинення вогню, а саме підписання мирної угоди.

Також російський диктатор звинуватив Україну в тому, що США нібито "не можуть заручитися" її згодою щодо мирного плану. Та заявив, що РФ "готова до мирних переговорів" за умови "предметного обговорення пропонованого плану".

Серед іншого Путін також виступив з черговими погрозами на адресу України. Він заявив, що "досягнення цілей" так званої "СВО" буде продовжуватися - хоча РФ готова вирішувати проблему "мирним шляхом". Він знову збрехав, що Куп'янськ нібито ще з 4 листопада під контролем Росії та додав, що повторення ситуації у Куп'янську інших ділянках фронту влаштовує Росію.