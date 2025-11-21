"Може стати основою". Путін оцінив план Трампа і вибухнув погрозами щодо України

Російський диктатор Володимир Путін виступив із низкою заяв щодо мирного плану США для України. Путін заявив, що Росія нібито готова обговорювати цей план "предметно", але згодна виключно на мирну угоду - без припинення вогню.
Як повідомляє РБК-Україна, про це диктатор Росії заявив на брифінгу в Кремлі.
Зокрема Путін визнав, що мирний план США обговорювався ще до саміту на Алясці. При цьому США, заявив російський диктатор, просили "проявити гнучкість" щодо "українського питання" - знайти "необхідні компроміси".
Москва, за його словами, вже отримала мирний план з 28 пунктів. Цей план США Путін назвав "модернізованим" - він може стати "основою" для подальших переговорів. При цьому, додав російський диктатор, "предметно" з Росією план не обговорювався - але Росія вимагає не припинення вогню, а саме підписання мирної угоди.
Також російський диктатор звинуватив Україну в тому, що США нібито "не можуть заручитися" її згодою щодо мирного плану. Та заявив, що РФ "готова до мирних переговорів" за умови "предметного обговорення пропонованого плану".
Серед іншого Путін також виступив з черговими погрозами на адресу України. Він заявив, що "досягнення цілей" так званої "СВО" буде продовжуватися - хоча РФ готова вирішувати проблему "мирним шляхом". Він знову збрехав, що Куп'янськ нібито ще з 4 листопада під контролем Росії та додав, що повторення ситуації у Куп'янську інших ділянках фронту влаштовує Росію.
Як відомо, мирний план США складається з 28 пунктів. Імовірно, до написання плану причетні росіяни - на це вказують деякі дивні фрази у документі, а більшість пунктів категорично неприйнятні для України.
Зокрема план передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння тощо.
Президент США Дональд Трамп 21 листопада підтвердив, що вважає прийнятним для України ухвалення американського мирного плану до Дня подяки в США, який буде 27 листопада. При цьому у випадку відмови США погрожують припинити надання озброєння та розвідувальних даних Україні.