"Может стать основой". Путин оценил план Трампа и обрушился с угрозами на Украину

В частности Путин признал, что мирный план США обсуждался еще до саммита на Аляске. При этом США, заявил российский диктатор, просили "проявить гибкость" по "украинскому вопросу" - найти "необходимые компромиссы".

Москва, по его словам, уже получила мирный план из 28 пунктов. Этот план США Путин назвал "модернизированным" - он может стать "основой" для дальнейших переговоров. При этом, добавил российский диктатор, "предметно" с Россией план не обсуждался - но Россия требует не прекращения огня, а именно подписания мирного соглашения.

Также российский диктатор обвинил Украину в том, что США якобы "не могут заручиться" ее согласием относительно мирного плана. И заявил, что РФ "готова к мирным переговорам" при условии "предметного обсуждения предлагаемого плана".

Среди прочего Путин также выступил с очередными угрозами в адрес Украины. Он заявил, что "достижение целей" так называемой "СВО" будет продолжаться - хотя РФ готова решать проблему "мирным путем". Он снова соврал, что Купянск якобы еще с 4 ноября под контролем России и добавил, что повторение ситуации в Купянске на других участках фронта устраивает Россию.