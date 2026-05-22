"Может еще Сигал?": Сибига высмеял требования Кремля сделать Шредера переговорщиком от Европы

16:10 22.05.2026 Пт
2 мин
Сибига назвал имена, которые Кремль точно не увидит за столом переговоров
aimg Елена Чупровская aimg Дмитрий Левицкий
Фото: министр иностранных дел Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг идею Кремля относительно участия бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в переговорах. Заодно он высмеял подход Москвы к подбору посредников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг Андрея Сибиги для медиа.

"Точно не Шредер"

На вопрос о возможных переговорщиках со стороны Европы Сибига ответил четко:

"Но это точно не Шредер. И я сразу на предупреждение, чтобы россияне больше не предлагали, там Жерар Депардье, Стивен Сигал, не знаю, может Орбана еще привлекут в переговорщики с их стороны", - заявил министр.

Конкретных имен официальных кандидатов он не назвал - дипломатический процесс еще продолжается.

Сибига пояснил, что вопрос формата представительства до сих пор обсуждается. Варианты - группа стран, группа лидеров или какой-то отдельный механизм. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время будет обсуждать это в разных форматах, в частности в формате І3.

Главное требование - скорость и четкие задачи. "Это не должно быть затяжным", - подчеркнул он.

Отдельно Сибига предупредил против индивидуальных контактов лидеров с главой Кремля Владимиром Путиным. После предложения Украины относительно формата посредничества поступило несколько обращений в стиле "а давайте я".

"Так не должно быть. Это слабость, это разделение Европы. Собственно, этого ждет и Путин, чтобы начали к нему обращаться отдельные лидеры или представители", - сказал Сибига.

По его мнению, Европа должна выступать единым голосом. И у нее есть для этого реальные рычаги - санкции и замороженные активы.

Также Сибига подчеркнул: все параметры роли Европы в мирном процессе будут определяться вместе с Украиной. Без нее этот процесс просто невозможен.

Напомним, Кремль предлагал привлечь Шредера - бывшего канцлера Германии и давнего друга Путина - в качестве посредника в возможных переговорах.

Тем временем министры иностранных дел ЕС планируют обсудить кандидатов на роль переговорщика с Россией. По данным издания Financial Times, в списке появилось новое имя.

Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
