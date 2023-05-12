ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Може бути гучно. В Івано-Франківській області проведуть військові навчання

Новость на русском →
Івано-Франківськ, П'ятниця 12 травня 2023 08:28
Може бути гучно. В Івано-Франківській області проведуть військові навчання Фото: жителі Івано-Франківської області можуть чути вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Івано-Франківської області у п'ятницю, 12 травня, можуть чути вибухи. Вони будуть пов'язані з навчаннями військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.

Вона попередила, що в області може бути гучно, оскільки військові продовжать тренування.

"Наші військові проводять навчання. Коли почуєте вибухи в час, коли немає повітряної тривоги, зберігайте спокій", - зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні у центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух, наразі причини інциденту невідомі.

Також в ніч на 12 травня вибухи чули у Херсоні, Краматорську та Запоріжжі. Поки влада та військові не повідомляли про причини вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ Івано-Франківська область Вибух вибухи
NEWS
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії