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У центрі окупованого Мелітополя прогримів сильний вибух

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Мелітополь, П'ятниця 12 травня 2023 07:13
У центрі окупованого Мелітополя прогримів сильний вибух Фото: у Мелітополі стався вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому російськими військовими Мелітополі (Запорізька область) вранці 12 травня пролунав сильний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

Він уточнив, що вибух був сильним і прогримів у центрі міста.

"Сильний одинокий вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста", - пише мер у своєму Telegram-каналі.

Що стало причиною вибуху та які наслідки - наразі не відомо.

"Де саме зранку невдало палять окупанти, з'ясовуємо", - додав Федоров.

Нагадаємо, на початку травня в тимчасово окупованому Мелітополі намагалися ліквідувати чергового гауляйтера - внаслідок підриву вибухівки він отримав травми та був госпіталізований.

Перед цим повідомлялося, що в окупованих Василівці, Михайлівці та Токмаку Запорізької області сталися вибухи.

Раніше ми писали, що 27 березня у Мелітополі сталися вибухи у двох будівлях, у яких окупанти облаштували "адміністрацію" спецслужби так званого "МДБ" та гуртожиток.

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Мелітополь Вибух
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