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Может быть громко. В Ивано-Франковской области проведут военные учения

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Ивано-Франковск, Пятница 12 мая 2023 08:28
Может быть громко. В Ивано-Франковской области проведут военные учения Фото: жители Ивано-Франковской области могут слышать взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Ивано-Франковской области в пятницу, 12 мая, могут слышать взрывы. Они будут связаны с учениями военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

Она предупредила, что в области может быть громко, поскольку военные продолжат тренировку.

"Наши военные проводят учения. Когда услышите взрывы в то время, когда нет воздушной тревоги, сохраняйте спокойствие", - отметила она.

Напомним, сегодня в центре оккупированного Мелитополя раздался взрыв, причины инцидента пока неизвестны.

Также в ночь на 12 мая взрывы слышны в Херсоне, Краматорске и Запорожье. Пока власти и военные не сообщали о причинах взрывов.

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Ивано-Франковск Ивано-Франковская область Взрыв вибухи
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