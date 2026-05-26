"Мова ворожнечі" на рівні закону: боротись із дискримінацією в Україні хочуть по-новому

Головне: Суть змін : Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) оприлюднила законопроєкт, який має посилити захист прав людини в Україні.

: Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) оприлюднила законопроєкт, який має посилити захист прав людини в Україні. Євроінтеграційний крок : ще одна важлива мета документа - синхронізувати українське законодавство з актуальними стандартами Європейського Союзу та Ради Європи.

: ще одна важлива мета документа - синхронізувати українське законодавство з актуальними стандартами Європейського Союзу та Ради Європи. Нові поняття : законопроєкт пропонує офіційно закріпити терміни "мова ворожнечі", "дискримінація за асоціацією" та "множинна дискримінація".

: законопроєкт пропонує офіційно закріпити терміни "мова ворожнечі", "дискримінація за асоціацією" та "множинна дискримінація". Рівність перед законом : всі форми дискримінації та мова ворожнечі повинні бути заборонені як для пересічних громадян, так і для посадовців чи представників влади.

: всі форми дискримінації та мова ворожнечі повинні бути заборонені як для пересічних громадян, так і для посадовців чи представників влади. Зворотний зв'язок: ознайомитися з новим законопроєктом онлайн можуть всі охочі, подати свої зауваження чи правки потрібно до 10 червня 2026 року.

Про який законопроєкт йдеться

25 травня 2026 року ДЕСС оприлюднила для громадського обговорення проєкт закону України "Про внесення змін до ЗУ "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" щодо врегулювання питання захисту від дискримінації за асоціацією, множинної дискримінації та мови ворожнечі".

В цілому він спрямований на розширення понятійного апарату базового закону через нормативне закріплення термінів:

"дискримінація за асоціацією";

"множинна дискримінація";

"мова ворожнечі".

Громадянам пояснили, що його розробила саме Державна служба України з етнополітики та свободи совісті - з метою модернізації національного механізму захисту основоположних прав і свобод людини шляхом його синхронізації:

з актуальними стандартами Європейського Союзу;

з актуальними стандартами Ради Європи.

Навіщо потрібен цей законопроєкт

Згідно з пояснювальною запискою, необхідність ухвалення законопроєкту зумовлена:

конвергенцією (об'єднанням) внутрішніх суспільних потреб;

низкою зовнішньополітичних зобов'язань держави (перед ЄС).

Повідомляється також, що повномасштабна збройна агресія РФ проти України призвела до:

значних демографічних змін;

загострення соціальної напруги.

З огляду на це, виникла "критична необхідність посилення правового захисту осіб, які стикаються з утисками за кількома ознаками одночасно".

Отже, в цілому законопроєкт спрямований на забезпечення належного балансу між:

свободою вираження поглядів;

потребою у правовому захисті від підбурювання до ворожнечі, насильства чи дискримінації.

Очікується, що його схвалення Верховною Радою дозволить "подолати правові прогалини, які раніше позбавляли жертв ефективного доступу до правосуддя".

Як пропонують визначити "мову ворожнечі"

Законопроєкт пропонує офіційно визначити поняття "мова ворожнечі".

Йдеться про "всі форми висловлювання, що підбурюють, поширюють, пропагують або виправдовують насильство, ненависть, ворожнечу, дискримінацію чи насильство" щодо:

окремої людини;

групи осіб.

При цьому йдеться про висловлювання за різними ознаками:

раси чи кольору шкіри;

етнічного чи соціального походження;

національності чи громадянства;

мови;

статі;

гендерної ідентичності чи сексуальної орієнтації;

віку;

стану здоров'я чи інвалідності;

місця проживання чи майнового стану;

сімейного чи соціального статусу;

політичних, релігійних чи інших переконань;

іншими ознаками, які можуть бути дійсними або припущеними.

Що ще пропонує змінити проєкт закону

Документ пропонує визначити й затвердити офіційно такі форми дискримінації:

пряма дискримінація;

непряма дискримінація;

множинна дискримінація;

дискримінація за асоціацією;

підбурювання до дискримінації;

пособництво у дискримінації;

утиск.

При цьому нове поняття "дискримінація за асоціацією" визначається як ситуація, в якій людина (група осіб) зазнають дискримінації в будь-якій формі (встановленій законом), через наявний зв'язок між ними та людьми (групами осіб) з причини захищених ознак останніх.

Тобто коли людину утискають чи ображають через те, з ким вона має зв'язок, спілкується, дружить, працює (це можуть бути члени родини, друзі чи навіть колеги, які, наприклад, належать до певної соціальної чи етнічної групи).

Законопроєкт пропонує визначити також ще одне нове поняття "множинна дискримінація".

Йдеться про ситуацію, коли людина (група осіб) зазнає дискримінації в будь-якій формі (встановленій законом), більш ніж за однією захищеною ознакою.

Як приклад у пояснювальній записці наводять внутрішньо переміщених жінок з інвалідністю або представників ромської меншини.

Важливо при цьому, що всі форми дискримінації та мова ворожнечі забороняються як для пересічних громадян, так і представників державних органів, місцевої влади чи інших посадових осіб.

Як можна подати зауваження до закоропроєкту

Усі охочі можуть ознайомитись онлайн не лише із текстом самого законопроєкту, але також і з:

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб (чи їх об'єднань) щодо цього законопроєкту приймаються до 10 червня 2026 року: