"Мова ворожнечі" на рівні закону: боротись із дискримінацією в Україні хочуть по-новому

Механізм захисту людей в Україні від дискримінації пропонують модернізувати й адаптувати до європейських стандартів. Відповідний законопроєкт вже винесли на громадське обговорення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на проєкту закону, оприлюднений Державною службою України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).
25 травня 2026 року ДЕСС оприлюднила для громадського обговорення проєкт закону України "Про внесення змін до ЗУ "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" щодо врегулювання питання захисту від дискримінації за асоціацією, множинної дискримінації та мови ворожнечі".
В цілому він спрямований на розширення понятійного апарату базового закону через нормативне закріплення термінів:
Громадянам пояснили, що його розробила саме Державна служба України з етнополітики та свободи совісті - з метою модернізації національного механізму захисту основоположних прав і свобод людини шляхом його синхронізації:
Згідно з пояснювальною запискою, необхідність ухвалення законопроєкту зумовлена:
Повідомляється також, що повномасштабна збройна агресія РФ проти України призвела до:
З огляду на це, виникла "критична необхідність посилення правового захисту осіб, які стикаються з утисками за кількома ознаками одночасно".
Отже, в цілому законопроєкт спрямований на забезпечення належного балансу між:
Очікується, що його схвалення Верховною Радою дозволить "подолати правові прогалини, які раніше позбавляли жертв ефективного доступу до правосуддя".
Законопроєкт пропонує офіційно визначити поняття "мова ворожнечі".
Йдеться про "всі форми висловлювання, що підбурюють, поширюють, пропагують або виправдовують насильство, ненависть, ворожнечу, дискримінацію чи насильство" щодо:
При цьому йдеться про висловлювання за різними ознаками:
Документ пропонує визначити й затвердити офіційно такі форми дискримінації:
При цьому нове поняття "дискримінація за асоціацією" визначається як ситуація, в якій людина (група осіб) зазнають дискримінації в будь-якій формі (встановленій законом), через наявний зв'язок між ними та людьми (групами осіб) з причини захищених ознак останніх.
Тобто коли людину утискають чи ображають через те, з ким вона має зв'язок, спілкується, дружить, працює (це можуть бути члени родини, друзі чи навіть колеги, які, наприклад, належать до певної соціальної чи етнічної групи).
Законопроєкт пропонує визначити також ще одне нове поняття "множинна дискримінація".
Йдеться про ситуацію, коли людина (група осіб) зазнає дискримінації в будь-якій формі (встановленій законом), більш ніж за однією захищеною ознакою.
Як приклад у пояснювальній записці наводять внутрішньо переміщених жінок з інвалідністю або представників ромської меншини.
Важливо при цьому, що всі форми дискримінації та мова ворожнечі забороняються як для пересічних громадян, так і представників державних органів, місцевої влади чи інших посадових осіб.
Усі охочі можуть ознайомитись онлайн не лише із текстом самого законопроєкту, але також і з:
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб (чи їх об'єднань) щодо цього законопроєкту приймаються до 10 червня 2026 року:
