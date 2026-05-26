"Язык вражды" на уровне закона: бороться с дискриминацией в Украине хотят по-новому

Главное: Суть изменений : Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) обнародовала законопроект, который должен усилить защиту прав человека в Украине.

: Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) обнародовала законопроект, который должен усилить защиту прав человека в Украине. Евроинтеграционный шаг : еще одна важная цель документа - синхронизировать украинское законодательство с актуальными стандартами Европейского Союза и Совета Европы.

: еще одна важная цель документа - синхронизировать украинское законодательство с актуальными стандартами Европейского Союза и Совета Европы. Новые понятия : законопроект предлагает официально закрепить термины "язык вражды", "дискриминация по ассоциации" и "множественная дискриминация".

: законопроект предлагает официально закрепить термины "язык вражды", "дискриминация по ассоциации" и "множественная дискриминация". Равенство перед законом : все формы дискриминации и язык вражды должны быть запрещены как для рядовых граждан, так и для должностных лиц или представителей власти.

: все формы дискриминации и язык вражды должны быть запрещены как для рядовых граждан, так и для должностных лиц или представителей власти. Обратная связь: ознакомиться с новым законопроектом онлайн могут все желающие, подать свои замечания или правки нужно до 10 июня 2026 года.

О каком законопроекте идет речь

25 мая 2026 года ГЭСС обнародовала для общественного обсуждения проект закона Украины "О внесении изменений в ЗУ "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине" насчет урегулирования вопроса защиты от дискриминации по ассоциации, множественной дискриминации и языка вражды".

В целом он направлен на расширение понятийного аппарата базового закона через нормативное закрепление терминов:

"дискриминация по ассоциации";

"множественная дискриминация";

"язык вражды".

Гражданам объяснили, что его разработала именно Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести - с целью модернизации национального механизма защиты основных прав и свобод человека путем его синхронизации:

с актуальными стандартами Европейского Союза;

с актуальными стандартами Совета Европы.

Зачем нужен этот законопроект

Согласно пояснительной записке, необходимость принятия законопроекта обусловлена:

конвергенцией (объединением) внутренних общественных потребностей;

рядом внешнеполитических обязательств государства (перед ЕС).

Сообщается также, что полномасштабная вооруженная агрессия РФ против Украины привела:

к значительным демографическим изменениям;

к обострению социальной напряженности.

Учитывая это, возникла "критическая необходимость усиления правовой защиты лиц, которые сталкиваются с притеснениями по нескольким признакам одновременно".

Таким образом, в целом законопроект направлен на обеспечение надлежащего баланса между:

свободой выражения взглядов;

потребностью в правовой защите от подстрекательства к вражде, насилия или дискриминации.

Ожидается, что его принятие Верховной Радой позволит "преодолеть правовые пробелы, которые ранее лишали жертв эффективного доступа к правосудию".

Как предлагают определить "язык вражды"

Законопроект предлагает официально определить понятие "язык вражды".

Речь идет о "всех формах высказывания, которые подстрекают, распространяют, пропагандируют или оправдывают насилие, ненависть, вражду, дискриминацию или насилие" в отношении:

отдельного человека;

группы лиц.

При этом речь идет о высказываниях по разным признакам:

расы или цвета кожи;

этнического или социального происхождения;

национальности или гражданства;

языка;

пола;

гендерной идентичности или сексуальной ориентации;

возраста;

состояния здоровья или инвалидности;

места жительства или имущественного положения;

семейного или социального статуса;

политических, религиозных или иных убеждений;

другим признакам, которые могут быть действительными или предполагаемыми.

Что еще предлагает изменить проект закона

Документ предлагает определить и утвердить официально такие формы дискриминации:

прямая дискриминация;

косвенная дискриминация;

множественная дискриминация;

дискриминация по ассоциации;

подстрекательство к дискриминации;

пособничество в дискриминации;

притеснение.

При этом новое понятие "дискриминация по ассоциации" определяется как ситуация, в которой человек (группа лиц) подвергаются дискриминации в любой форме (установленной законом), из-за имеющейся связи между ними и людьми (группами лиц) по причине защищенных признаков последних.

То есть когда человека притесняют или оскорбляют из-за того, с кем он имеет связь, общается, дружит, работает (это могут быть члены семьи, друзья или даже коллеги, которые, например, принадлежат к определенной социальной или этнической группе).

Законопроект предлагает определить также еще одно новое понятие "множественная дискриминация".

Речь идет о ситуации, когда человек (группа лиц) подвергается дискриминации в любой форме (установленной законом), более чем по одному защищенному признаку.

В качестве примера в пояснительной записке приводят внутренне перемещенных женщин с инвалидностью или представителей ромского меньшинства.

Важно при этом, что все формы дискриминации и язык вражды запрещаются как для рядовых граждан, так и представителей государственных органов, местной власти или других должностных лиц.

Как можно подать замечания к законопроекту

Все желающие могут ознакомиться онлайн не только с текстом самого законопроекта, но также и с:

Замечания и предложения от физических и юридических лиц (или их объединений) по этому законопроекту принимаются до 10 июня 2026 года: