Боротьбу з дискримінацією та домаганнями у ЗСУ посилять: Зеленський підписав закон

23:05 16.03.2026 Пн
Закон передбачає нову підставу для відсторонення військовослужбовця
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №13037, спрямований на запобігання домаганням і дискримінації в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту на сайті Верховної Ради.

Згідно з текстом закону, військовослужбовці зобов'язані не допускати дій, пов'язаних із дискримінацією за ознакою статі, релігійних або інших переконань, а також сексуальних домагань.

Ключові зміни для командирів та особового складу:

  • командири мають негайно реагувати на правопорушення та вживати заходів для затримання підлеглого, який їх скоїв.
  • вводиться нова підстава для відсторонення, якщо неналежне виконання обов'язків призвело до вчинення правопорушення проти статевої свободи і недоторканності.
  • у разі виявлення фактів дискримінації або насильства командир зобов'язаний призначити розслідування. Ініціювати його можуть радники з гендерних питань.

Захист прав військових

Закон окремо регулює питання захисту тих, хто повідомляє про факти порушень. Військовослужбовцям, які заявили про випадки дискримінації або домагань, гарантується захист від покарань: їх заборонено звільняти або піддавати іншим негативним заходам впливу.

Зміни буде внесено до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №13037 для боротьби з домаганнями та дискримінацією в ЗСУ ще наприкінці лютого.

Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову
