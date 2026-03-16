Боротьбу з дискримінацією та домаганнями у ЗСУ посилять: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №13037, спрямований на запобігання домаганням і дискримінації в армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту на сайті Верховної Ради.
Згідно з текстом закону, військовослужбовці зобов'язані не допускати дій, пов'язаних із дискримінацією за ознакою статі, релігійних або інших переконань, а також сексуальних домагань.
Ключові зміни для командирів та особового складу:
- командири мають негайно реагувати на правопорушення та вживати заходів для затримання підлеглого, який їх скоїв.
- вводиться нова підстава для відсторонення, якщо неналежне виконання обов'язків призвело до вчинення правопорушення проти статевої свободи і недоторканності.
- у разі виявлення фактів дискримінації або насильства командир зобов'язаний призначити розслідування. Ініціювати його можуть радники з гендерних питань.
Захист прав військових
Закон окремо регулює питання захисту тих, хто повідомляє про факти порушень. Військовослужбовцям, які заявили про випадки дискримінації або домагань, гарантується захист від покарань: їх заборонено звільняти або піддавати іншим негативним заходам впливу.
Зміни буде внесено до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та Статуту внутрішньої служби ЗСУ.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №13037 для боротьби з домаганнями та дискримінацією в ЗСУ ще наприкінці лютого.