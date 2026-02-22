"Мотивують" простреленими ногами: перехоплення ГУР про знущання в армії РФ

Згідно з перехопленням розвідки, командування окупантів ігнорує ситуації, коли їхні військові опиняються в полі без зв’язку, води та провізії.

Замість того, щоб з'ясувати, чому так сталося, до особового складу застосовуються "традиційні" для армії РФ методи "вирішення" проблем.

Зокрема, перехоплення демонструє нелюдське ставлення командування до солдатів. Для контролю над підлеглими використовуються погрози фізичною розправою, а також пропонується прострілювати ноги.

