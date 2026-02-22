"Мотивируют" простреленными ногами: перехват ГУР об издевательствах в армии РФ

Согласно перехвату разведки, командование оккупантов игнорирует ситуации, когда их военные оказываются в поле без связи, воды и провизии.

Вместо того, чтобы выяснить, почему так произошло, к личному составу применяются "традиционные" для армии РФ методы "решения" проблем.

В частности, перехват демонстрирует бесчеловечное отношение командования к солдатам. Для контроля над подчиненными используются угрозы физической расправой, а также предлагается простреливать ноги.

