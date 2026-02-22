RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Мотивируют" простреленными ногами: перехват ГУР об издевательствах в армии РФ

Фото: ГУР перехватило очередной разговор российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Российское командование применяет к подчиненным давление, унижения и угрозы физической расправы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки в Telegram.

Читайте также: РФ искала "аналог Starlink", но он подвел: ГУР раскрыло проблемы оккупантов

Согласно перехвату разведки, командование оккупантов игнорирует ситуации, когда их военные оказываются в поле без связи, воды и провизии.

Вместо того, чтобы выяснить, почему так произошло, к личному составу применяются "традиционные" для армии РФ методы "решения" проблем.

В частности, перехват демонстрирует бесчеловечное отношение командования к солдатам. Для контроля над подчиненными используются угрозы физической расправой, а также предлагается простреливать ноги.

Другие перехваты ГУР

Недавно украинские разведчики обнародовали новый перехват переговоров российских оккупантов, который свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии подразделений вражеской армии и принуждении солдат к участию в штурмовых действиях.

Напомним, недавно стало известно, что оккупанты получили приказ убивать гражданских в Донецкой области, что подтверждается радиоперехватами ГУР.

Отметим, ГУР Минобороны обнародовало перехват разговора, в котором зафиксирована подготовка оккупантов к зачистке здания с мирными людьми в районе населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой области. Российский командир дает подчиненным четкое указание не оставлять никого в живых.

Кроме того, украинская разведка обнародовала перехват, где оккупанты рассказывали, что получили приказ убивать гражданских под Покровском. Именно этим они и занимались во время боев за город - убивали всех гражданских, которых нашли в самом городе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГУРВойна в Украине