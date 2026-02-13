ГУР встановило підрозділ РФ, який отримав наказ убивати цивільних під Покровськом

Російські окупанти отримали наказ знищувати цивільне населення в районі населеного пункту Зелений Гай на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України .

Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмови, у якій зафіксовано підготовку окупантів до зачистки будівлі з мирними людьми. Російський командир дає підлеглим чітку вказівку не залишати нікого в живих.

"Одна двоечка готовится на зачистку, где мирные граждане - всех еб..шить на..й. Вот это здание большое", - заявляє окупант на запису.

Фахівці ГУР ідентифікували підрозділ, який отримав цей злочинний наказ. Ним виявився загін колишніх в'язнів "Шторм", що входить до складу 57-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

Оцінка розвідки

У відомстві підкреслюють, що такі дії є черговим свідченням цілеспрямованого знищення українців на тимчасово окупованих територіях.

"Перехоплення вкотре підтверджують системний характер воєнних злочинів, які російські окупанти чинять проти мирного населення України", - зазначили в ГУР.

Розвідники додали, що всі воєнні злочинці будуть ідентифіковані, а за кожне вбивство українського народу на них чекає "справедлива відплата".

Фото: населений пункт Зелений Гай на Донеччині (deepstatemap.live)