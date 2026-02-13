ГУР встановило підрозділ РФ, який отримав наказ убивати цивільних під Покровськом
Російські окупанти отримали наказ знищувати цивільне населення в районі населеного пункту Зелений Гай на Донеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмови, у якій зафіксовано підготовку окупантів до зачистки будівлі з мирними людьми. Російський командир дає підлеглим чітку вказівку не залишати нікого в живих.
"Одна двоечка готовится на зачистку, где мирные граждане - всех еб..шить на..й. Вот это здание большое", - заявляє окупант на запису.
Фахівці ГУР ідентифікували підрозділ, який отримав цей злочинний наказ. Ним виявився загін колишніх в'язнів "Шторм", що входить до складу 57-ї окремої мотострілецької бригади РФ.
Оцінка розвідки
У відомстві підкреслюють, що такі дії є черговим свідченням цілеспрямованого знищення українців на тимчасово окупованих територіях.
"Перехоплення вкотре підтверджують системний характер воєнних злочинів, які російські окупанти чинять проти мирного населення України", - зазначили в ГУР.
Розвідники додали, що всі воєнні злочинці будуть ідентифіковані, а за кожне вбивство українського народу на них чекає "справедлива відплата".
Фото: населений пункт Зелений Гай на Донеччині (deepstatemap.live)
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупанти отримали наказ убивати цивільних на Донеччині, що підтверджується радіоперехопленнями ГУР.
Крім того, на Покровському напрямку ситуація залишається критичною: у Селидовому російські солдати шукають українських військових, перевіряючи кожен будинок. Водночас ЗСУ чинять запеклий опір - нещодавно у центрі міста було знищено частину ворожої ДРГ, яка намагалася закріпитися в забудові.