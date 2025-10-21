Окупанти отримали наказ вбивати цивільних під Покровськом: ГУР оприлюднило перехоплення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Як зазначають у ГУР, один із польових командирів 30-ї окремої мотострілецької бригади, яка входить до складу 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ і наразі перебуває в околицях Покровська, віддав наказ на знищення цивільних, що намагаються залишити зону бойових дій.

У перехопленому аудіо чітко чути:

"Вести наблюдение по дороге, никого не пропускай. Как принял? Кто с гражданскими большими сумками - сразу е..шить", - командує окупант.

У ГУР нагадують, що системні страти та катування військовополонених, вбивства цивільних осіб та позасудові страти військовослужбовців є свідомою політикою держави-агресора.