ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Окупанти отримали наказ вбивати цивільних під Покровськом: ГУР оприлюднило перехоплення

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 20:04
UA EN RU
Окупанти отримали наказ вбивати цивільних під Покровськом: ГУР оприлюднило перехоплення Ілюстративне фото: окупанти отримали наказ вбивати цивільних під Покровськом (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У радіоперехопленні, оприлюдненому Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, зафіксовано свідчення чергового воєнного злочину російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Як зазначають у ГУР, один із польових командирів 30-ї окремої мотострілецької бригади, яка входить до складу 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ і наразі перебуває в околицях Покровська, віддав наказ на знищення цивільних, що намагаються залишити зону бойових дій.

У перехопленому аудіо чітко чути:

"Вести наблюдение по дороге, никого не пропускай. Как принял? Кто с гражданскими большими сумками - сразу е..шить", - командує окупант.

У ГУР нагадують, що системні страти та катування військовополонених, вбивства цивільних осіб та позасудові страти військовослужбовців є свідомою політикою держави-агресора.

Нагадаємо, днями російська ДРГ зуміла проникнути в центр Покровська та вбила декількох цивільних. Проте українські військові виявили окупантів і ліквідували їх у приміщенні залізничного вокзалу.

"Під час просування, на жаль, росіяни вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу", - йдеться в повідомленні.

Також ми писали, що українська аеророзвідка викрила російського штурмовика на Покровському напрямку, який намагався видати себе за кущ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Покровськ ГУР Війна в Україні
Новини
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію