Головна » Новини » Війна в Україні

"Мотивують" простреленими ногами: перехоплення ГУР про знущання в армії РФ

Україна, Неділя 22 лютого 2026 15:55
UA EN RU
"Мотивують" простреленими ногами: перехоплення ГУР про знущання в армії РФ Фото: ГУР перехопило чергову розмову російських окупантів (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Російське командування застосовує до підлеглих тиск, приниження та погрози фізичною розправою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки в Telegram.

Читайте також: РФ шукала "аналог Starlink", але він підвів: ГУР розкрило проблеми окупантів

Згідно з перехопленням розвідки, командування окупантів ігнорує ситуації, коли їхні військові опиняються в полі без зв’язку, води та провізії.

Замість того, щоб з'ясувати, чому так сталося, до особового складу застосовуються "традиційні" для армії РФ методи "вирішення" проблем.

Зокрема, перехоплення демонструє нелюдське ставлення командування до солдатів. Для контролю над підлеглими використовуються погрози фізичною розправою, а також пропонується прострілювати ноги.

Інші перехоплення ГУР

Нещодавно українські розвідники оприлюднили нове перехоплення переговорів російських окупантів, яке свідчить про низький морально-психологічний стан підрозділів ворожої армії та примус солдатів до участі в штурмових діях.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупанти отримали наказ убивати цивільних на Донеччині, що підтверджується радіоперехопленнями ГУР.

Зазначимо, ГУР Міноборони оприлюднило перехоплення розмови, у якій зафіксовано підготовку окупантів до зачистки будівлі з мирними людьми в районі населеного пункту Зелений Гай на Донеччині. Російський командир дає підлеглим чітку вказівку не залишати нікого в живих.

Крім того, українська розвідка оприлюднила перехоплення, де окупанти розповідали, що отримали наказ вбивати цивільних під Покровськом. Саме цим вони й займалися під час боїв за місто - вбивали усіх цивільних, яких знайшли у самому місті.

Російська Федерація ГУР Війна в Україні
