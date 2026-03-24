Без мотиваційних листів та з новими квотами: як проходитиме вступна кампанія у 2026 році

У 2026 році вступна кампанія до українських університетів проходитиме за оновленими правилами. Міністерство освіти і науки вже оприлюднило порядок прийому, який визначає всі етапи - від реєстрації на іспити до зарахування.
Головне:
Також у міністерстві підготували окремий "гід вступника", щоб пояснити ключові зміни простою мовою.
Серед головних нововведень - обмеження кількості заяв. Абітурієнти зможуть подати не більше 10 заяв загалом, із яких до 5 - на бюджет.
Ще одна важлива зміна - система пріоритетності. Вона тепер діятиме не лише для бакалаврату, а й для магістратури, зокрема і на контрактній формі навчання. Вступники повинні заздалегідь визначити, який заклад є для них пріоритетним, адже змінити цей вибір після подання заяв буде неможливо.
Також посилено роль творчих конкурсів. Для більшості творчих спеціальностей їхній коефіцієнт збільшили до 0,7, що суттєво впливатиме на конкурсний бал.
Окремо МОН скасувало мотиваційні листи - у 2026 році вони більше не є обов’язковими для вступу.
Крім того, співбесіди та творчі конкурси проводитимуться в очному форматі. Винятки передбачені для окремих категорій вступників, зокрема тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, проходить службу або представляє Україну на міжнародних змаганнях.
Для вступу на бакалаврат ключовим критерієм залишаються результати національного мультипредметного тесту (НМТ).
У 2026 році НМТ включатиме:
Також можна буде використати результати тестів попередніх років - 2023, 2024 або 2025.
Конкурсний бал визначається за формулою з урахуванням ваги кожного предмета. Ці коефіцієнти залежать від спеціальності, тому результат одного вступника може відрізнятися залежно від обраного напрямку.
У МОН радять звертати увагу на ці коефіцієнти перед поданням заяв. Наприклад:
Окремі категорії вступників можуть не складати НМТ і проходити лише співбесіду в університеті. Йдеться про:
Водночас частина вступників має пільги, але все одно складає НМТ. Це, зокрема, діти-сироти та інші категорії, які беруть участь у конкурсі за квотою-1.
Українці, які закінчили школу в Європі у 2025 або 2026 році, можуть використовувати результати місцевих випускних іспитів замість НМТ.
Для вступників із тимчасово окупованих територій або зон активних бойових дій передбачено окремі бюджетні місця за квотою-2.
Умови залежать від того, коли саме вступник виїхав:
У МОН наголошують, що нові правила спрямовані на те, щоб зробити вступ більш зрозумілим і прозорим. Водночас абітурієнтам радять заздалегідь визначитися зі спеціальністю та уважно вивчити умови, адже деякі рішення - зокрема пріоритетність заяв - змінити після подання вже не можна.
