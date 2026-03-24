Без мотивационных писем и с новыми квотами: как будет проходить вступительная кампания в 2026 году

В 2026 году вступительная кампания в украинские университеты будет проходить по обновленным правилам. Министерство образования и науки уже обнародовало порядок приема, который определяет все этапы - от регистрации на экзамены до зачисления.
Также в министерстве подготовили отдельный "гид абитуриента", чтобы объяснить ключевые изменения простым языком.
Среди главных нововведений - ограничение количества заявлений. Абитуриенты смогут подать не более 10 заявлений в целом, из которых до 5 - на бюджет.
Еще одно важное изменение - система приоритетности. Она теперь будет действовать не только для бакалавриата, но и для магистратуры, в том числе и на контрактной форме обучения. Поступающие должны заранее определить, какое заведение является для них приоритетным, ведь изменить этот выбор после подачи заявлений будет невозможно.
Также усилена роль творческих конкурсов. Для большинства творческих специальностей их коэффициент увеличили до 0,7, что существенно повлияет на конкурсный балл.
Отдельно МОН отменило мотивационные письма - в 2026 году они больше не являются обязательными для поступления.
Кроме того, собеседования и творческие конкурсы будут проводиться в очном формате. Исключения предусмотрены для отдельных категорий поступающих, в частности тех, кто находится на временно оккупированных территориях, проходит службу или представляет Украину на международных соревнованиях.
Для поступления на бакалавриат ключевым критерием остаются результаты национального мультипредметного теста (НМТ).
В 2026 году НМТ будет включать:
Также можно будет использовать результаты тестов предыдущих лет - 2023, 2024 или 2025.
Конкурсный балл определяется по формуле с учетом веса каждого предмета. Эти коэффициенты зависят от специальности, поэтому результат одного абитуриента может отличаться в зависимости от выбранного направления.
В МОН советуют обращать внимание на эти коэффициенты перед подачей заявлений. Например:
Отдельные категории поступающих могут не сдавать НМТ и проходить только собеседование в университете. Речь идет о:
В то же время часть поступающих имеет льготы, но все равно составляет НМТ. Это, в частности, дети-сироты и другие категории, которые участвуют в конкурсе по квоте-1.
Украинцы, которые закончили школу в Европе в 2025 или 2026 году, могут использовать результаты местных выпускных экзаменов вместо НМТ.
Для поступающих с временно оккупированных территорий или зон активных боевых действий предусмотрены отдельные бюджетные места по квоте-2.
Условия зависят от того, когда именно абитуриент выехал:
В МОН отмечают, что новые правила направлены на то, чтобы сделать поступление более понятным и прозрачным. В то же время абитуриентам советуют заранее определиться со специальностью и внимательно изучить условия, ведь некоторые решения - в частности приоритетность заявлений - изменить после подачи уже нельзя.
