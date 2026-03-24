Без мотивационных писем и с новыми квотами: как будет проходить вступительная кампания в 2026 году

Главное: Абитуриенты могут подать до 10 заявлений в целом, из которых не более 5 - на бюджетные места .

в целом, из которых . Система приоритетности заявлений отныне будет действовать как для бакалавриата, так и для магистратуры (в том числе на контракт).

заявлений отныне будет действовать как для бакалавриата, так и для магистратуры (в том числе на контракт). МОН отменило обязательные мотивационные письма для поступления в 2026 году.

для поступления в 2026 году. Коэффициент творческих конкурсов для соответствующих специальностей увеличен до 0,7.

Основой поступления остается НМТ (украинский язык, математика, история Украины + предмет на выбор), также действительны сертификаты 2023-2025 годов.

(украинский язык, математика, история Украины + предмет на выбор), также действительны сертификаты 2023-2025 годов. Собеседования и творческие конкурсы будут проводиться в очном формате (кроме поступающих с ВОТ и отдельных категорий).

(кроме поступающих с ВОТ и отдельных категорий). Поступающие с ВОТ и зон боевых действий имеют право на зачисление по квоте-2, условия которой зависят от даты выезда.

имеют право на зачисление по квоте-2, условия которой зависят от даты выезда. Украинцы, которые закончили школу за рубежом в 2025-2026 годах, могут вместо НМТ предоставить результаты местных экзаменов.

Также в министерстве подготовили отдельный "гид абитуриента", чтобы объяснить ключевые изменения простым языком.

Что изменится во вступлении 2026 года

Среди главных нововведений - ограничение количества заявлений. Абитуриенты смогут подать не более 10 заявлений в целом, из которых до 5 - на бюджет.

Еще одно важное изменение - система приоритетности. Она теперь будет действовать не только для бакалавриата, но и для магистратуры, в том числе и на контрактной форме обучения. Поступающие должны заранее определить, какое заведение является для них приоритетным, ведь изменить этот выбор после подачи заявлений будет невозможно.

Также усилена роль творческих конкурсов. Для большинства творческих специальностей их коэффициент увеличили до 0,7, что существенно повлияет на конкурсный балл.

Отдельно МОН отменило мотивационные письма - в 2026 году они больше не являются обязательными для поступления.

Кроме того, собеседования и творческие конкурсы будут проводиться в очном формате. Исключения предусмотрены для отдельных категорий поступающих, в частности тех, кто находится на временно оккупированных территориях, проходит службу или представляет Украину на международных соревнованиях.

Основой поступления остается НМТ

Для поступления на бакалавриат ключевым критерием остаются результаты национального мультипредметного теста (НМТ).

В 2026 году НМТ будет включать:

украинский язык;

математику;

историю Украины;

один предмет на выбор.

Также можно будет использовать результаты тестов предыдущих лет - 2023, 2024 или 2025.

Как считают конкурсный балл

Конкурсный балл определяется по формуле с учетом веса каждого предмета. Эти коэффициенты зависят от специальности, поэтому результат одного абитуриента может отличаться в зависимости от выбранного направления.

В МОН советуют обращать внимание на эти коэффициенты перед подачей заявлений. Например:

для "Журналистики" или "Права" важным является иностранный язык;

для медицинских специальностей - биология;

для "Физики и астрономии" - физика.

Кто может поступать без НМТ

Отдельные категории поступающих могут не сдавать НМТ и проходить только собеседование в университете. Речь идет о:

ветеранах войны (в частности лицах с инвалидностью вследствие войны и участниках боевых действий);

лицах, которые были лишены личной свободы из-за вооруженной агрессии;

поступающих, которым отказали в регистрации на НМТ из-за невозможности создания специальных условий.

В то же время часть поступающих имеет льготы, но все равно составляет НМТ. Это, в частности, дети-сироты и другие категории, которые участвуют в конкурсе по квоте-1.

Поступающие из-за границы и с ВОТ

Украинцы, которые закончили школу в Европе в 2025 или 2026 году, могут использовать результаты местных выпускных экзаменов вместо НМТ.

Для поступающих с временно оккупированных территорий или зон активных боевых действий предусмотрены отдельные бюджетные места по квоте-2.

Условия зависят от того, когда именно абитуриент выехал:

если после 1 октября 2025 года или находится там при поступлении - возможно зачисление по собеседованию;

если раньше - поступление происходит по результатам НМТ, но с правом на квоту.

Что это означает для поступающих

В МОН отмечают, что новые правила направлены на то, чтобы сделать поступление более понятным и прозрачным. В то же время абитуриентам советуют заранее определиться со специальностью и внимательно изучить условия, ведь некоторые решения - в частности приоритетность заявлений - изменить после подачи уже нельзя.