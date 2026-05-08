Без мотиваційних листів та нові ліміти заяв: КНУ оприлюднив правила вступу на 2026 рік

Київський національний університет імені Тараса Шевченка офіційно оприлюднив правила прийому на 2026 рік. У документі визначено ключові дати вступної кампанії, вимоги до абітурієнтів та низку змін для вступу на бакалаврат, магістратуру й аспірантуру.
Головне:
Однією з головних змін стало скасування мотиваційних листів. Також вступники зможуть подати до 10 заяв, із яких до 5 - на бюджетні місця.
Для вступу на бакалаврат у КНУ прийматимуть результати НМТ 2023-2026 років. Мінімальний конкурсний бал для участі у відборі на бюджет становитиме 130 балів.
В університеті також уточнили, що всі вступні випробування проходитимуть лише очно та з відеофіксацією.
У правилах прийому передбачені окремі умови для низки освітніх програм.
Зокрема, для вступу на економічний факультет потрібно буде набрати щонайменше 130 балів із математики. Для частини програм Навчально-наукового інституту міжнародних відносин конкурсний бал має становити від 150 балів.
Водночас для спеціальності В1 "Кіно-, медіавиробництво" в ННІ журналістики творчий конкурс скасували.
Для вступу в магістратуру основою залишаються результати ЄВІ та ЄФВВ або фахового іспиту.
У 2026 році також розширили перелік спеціальностей, для яких потрібен ЄФВВ. Конкурсний бал формуватиметься за такою схемою:
Для вступу до аспірантури абітурієнти складатимуть ЄВІ та ЄВВ. Крім того, обов’язковими будуть вступний іспит зі спеціальності та презентація дослідницької пропозиції.
У КНУ наголошують, що ключову роль у конкурсному балі відіграватиме саме фахова складова.
Університет продовжує курс на цифровізацію вступу. Електронні кабінети вступників працюватимуть із 1 липня до 15 жовтня. Частину документів перевірятимуть автоматично через державні реєстри.
Також правилами передбачене внесення даних про військовий облік.
У приймальній комісії зазначили, що в правилах уже оприлюднили повний календар вступної кампанії для бакалаврату, магістратури та аспірантури - від реєстрації на НМТ, ЄВІ та ЄФВВ до етапів рекомендацій і зарахування.
