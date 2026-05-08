Без мотивационных писем и новые лимиты заявлений: КНУ обнародовал правила поступления на 2026 год

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко официально обнародовал правила приема на 2026 год. В документе определены ключевые даты вступительной кампании, требования к абитуриентам и ряд изменений для поступления на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вуза.
Главное:
Одним из главных изменений стала отмена мотивационных писем. Также поступающие смогут подать до 10 заявлений, из которых до 5 - на бюджетные места.
Для поступления на бакалавриат в КНУ будут принимать результаты НМТ 2023-2026 годов. Минимальный конкурсный балл для участия в отборе на бюджет составит 130 баллов.
В университете также уточнили, что все вступительные испытания будут проходить только очно и с видеофиксацией.
В правилах приема предусмотрены отдельные условия для ряда образовательных программ.
В частности, для поступления на экономический факультет нужно будет набрать не менее 130 баллов по математике. Для части программ Учебно-научного института международных отношений конкурсный балл должен составлять от 150 баллов.
В то же время для специальности В1 "Кино-, медиапроизводство" в УНИ журналистики творческий конкурс отменили.
Для поступления в магистратуру основой остаются результаты ЕВЭ и ЕФВЭ или профессионального экзамена.
В 2026 году также расширили перечень специальностей, для которых нужен ЕФВВ. Конкурсный балл будет формироваться по следующей схеме:
Для поступления в аспирантуру абитуриенты будут сдавать ЕВЭ и ЕВВ. Кроме того, обязательными будут вступительный экзамен по специальности и презентация исследовательского предложения.
В КНУ отмечают, что ключевую роль в конкурсном балле будет играть именно профессиональная составляющая.
Университет продолжает курс на цифровизацию поступления. Электронные кабинеты поступающих будут работать с 1 июля по 15 октября. Часть документов будут проверять автоматически через государственные реестры.
Также правилами предусмотрено внесение данных о воинском учете.
В приемной комиссии отметили, что в правилах уже обнародовали полный календарь вступительной кампании для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры - от регистрации на НМТ, ЕВЭ и ЕФВЭ до этапов рекомендаций и зачисления.
Ранее РБК-Украина рассказывало о результатах рейтинга Ukrainian National H-index Ranking 2026, который оценивает научную продуктивность украинских вузов по индексу Хирша. Лидером рейтинга стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, а в топ-5 также вошли университеты Харькова, Львова, Киева и Сум.
О будущем украинских университетов в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования Николай Трофименко.