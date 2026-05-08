Без мотивационных писем и новые лимиты заявлений: КНУ обнародовал правила поступления на 2026 год

Главное: Отмена писем: Одним из ключевых изменений в КНУ на 2026 год стала отмена обязательных мотивационных писем для поступающих.

Одним из ключевых изменений в КНУ на 2026 год стала отмена обязательных мотивационных писем для поступающих. Подача заявлений: Абитуриенты могут подать до 10 заявлений в целом, из которых не более 5 - на бюджетные места.

Абитуриенты могут подать до 10 заявлений в целом, из которых не более 5 - на бюджетные места. Проходные баллы: Минимальный балл для бюджета составляет 130. Для экономического факультета обязательны 130+ по математике, а для международных отношений - от 150 баллов.

Минимальный балл для бюджета составляет 130. Для экономического факультета обязательны 130+ по математике, а для международных отношений - от 150 баллов. НМТ и форматы: Будут принимать результаты теста за 2023-2026 годы. Все вступительные испытания будут проходить исключительно очно с обязательной видеофиксацией.

Будут принимать результаты теста за 2023-2026 годы. Все вступительные испытания будут проходить исключительно очно с обязательной видеофиксацией. Магистратура и аспирантура: Расширен перечень специальностей для ЕФВВ. В аспирантуре, кроме ЕВЭ, обязательными являются экзамен по специальности и презентация исследования.

Расширен перечень специальностей для ЕФВВ. В аспирантуре, кроме ЕВЭ, обязательными являются экзамен по специальности и презентация исследования. Творческие конкурсы: Для специальности "Кино-, медиапроизводство" в институте журналистики творческое испытание официально отменено.

Для специальности "Кино-, медиапроизводство" в институте журналистики творческое испытание официально отменено. Сроки: Регистрация электронных кабинетов начнется 1 июля 2026 года. В университете также ввели автоматическую проверку данных о воинском учете.

Что изменится для поступающих в 2026 году

Одним из главных изменений стала отмена мотивационных писем. Также поступающие смогут подать до 10 заявлений, из которых до 5 - на бюджетные места.

Для поступления на бакалавриат в КНУ будут принимать результаты НМТ 2023-2026 годов. Минимальный конкурсный балл для участия в отборе на бюджет составит 130 баллов.

В университете также уточнили, что все вступительные испытания будут проходить только очно и с видеофиксацией.

Для некоторых специальностей вводят дополнительные требования

В правилах приема предусмотрены отдельные условия для ряда образовательных программ.

В частности, для поступления на экономический факультет нужно будет набрать не менее 130 баллов по математике. Для части программ Учебно-научного института международных отношений конкурсный балл должен составлять от 150 баллов.

В то же время для специальности В1 "Кино-, медиапроизводство" в УНИ журналистики творческий конкурс отменили.

Как будет проходить поступление в магистратуру

Для поступления в магистратуру основой остаются результаты ЕВЭ и ЕФВЭ или профессионального экзамена.

В 2026 году также расширили перечень специальностей, для которых нужен ЕФВВ. Конкурсный балл будет формироваться по следующей схеме:

20% - тест общей учебной компетентности;

20% - иностранный язык;

60% - профильное испытание.

Что нужно для поступления в аспирантуру

Для поступления в аспирантуру абитуриенты будут сдавать ЕВЭ и ЕВВ. Кроме того, обязательными будут вступительный экзамен по специальности и презентация исследовательского предложения.

В КНУ отмечают, что ключевую роль в конкурсном балле будет играть именно профессиональная составляющая.

Вступительная кампания станет более цифровой

Университет продолжает курс на цифровизацию поступления. Электронные кабинеты поступающих будут работать с 1 июля по 15 октября. Часть документов будут проверять автоматически через государственные реестры.

Также правилами предусмотрено внесение данных о воинском учете.

В приемной комиссии отметили, что в правилах уже обнародовали полный календарь вступительной кампании для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры - от регистрации на НМТ, ЕВЭ и ЕФВЭ до этапов рекомендаций и зачисления.