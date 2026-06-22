На Москву знову летять дрони: росіяни фіксують масовий наліт у області

Відразу після 03:00 у OSINT-пабліках почали з’являтися кадри, на яких мешканці різних міст Московської області фіксували проліт невідомих дронів. Чим ближче до ранку, тим більше з’являється таких кадрів.

При цьому паралельно мер Москви Сергій Собянін, орієнтовно теж з третьої години ночі, почав активно писати про нібито збиття безпілотників, які летять на столицю РФ.

Станом на 05:10 він повідомив, що ППО нібито вже збила 59 дронів. Серед цих повідомлень були також звіти виключно про "відбиття атаки", що може натякати на те, що деякі дрони долетіли до Москви й були збиті в межах міста.

Наразі інформації про наслідки поки що немає. При цьому росіяни писали, що неподалік від ТЦ "Садовод" та Московського НПЗ у районі Капотні - ППО розмістили прямо на мосту.