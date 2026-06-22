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На Москву знову летять дрони: росіяни фіксують масовий наліт у області

05:10 22.06.2026 Пн
2 хв
Що відомо про напад на Москву?
aimg Едуард Ткач
Фото: мер Москви повідомив, що вже збито понад півсотні дронів (Getty Images)

У ніч на понеділок, 22 червня, та вранці цього дня Москва вкотре зазнає атаки дронів. Росіяни масово фіксують проліт безпілотників над областю у напрямку столиці РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Відразу після 03:00 у OSINT-пабліках почали з’являтися кадри, на яких мешканці різних міст Московської області фіксували проліт невідомих дронів. Чим ближче до ранку, тим більше з’являється таких кадрів.

При цьому паралельно мер Москви Сергій Собянін, орієнтовно теж з третьої години ночі, почав активно писати про нібито збиття безпілотників, які летять на столицю РФ.

Станом на 05:10 він повідомив, що ППО нібито вже збила 59 дронів. Серед цих повідомлень були також звіти виключно про "відбиття атаки", що може натякати на те, що деякі дрони долетіли до Москви й були збиті в межах міста.

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Наразі інформації про наслідки поки що немає. При цьому росіяни писали, що неподалік від ТЦ "Садовод" та Московського НПЗ у районі Капотні - ППО розмістили прямо на мосту.

Атака на Москву

Нагадаємо, остання атака на Москву сталася у четвер, 18 червня. Того дня було завдано удару по Московському НПЗ у районі Капотні, через що росіяни фіксували пожежі та масштабне задимлення.

Український лідер Володимир Зеленський незабаром підтвердив цю атаку та закликав громадян РФ привести до тями російського диктатора Володимира Путіна. Він попередив, що в іншому разі Москва горітиме.

До речі, вчора ввечері невідомі зламали один із двох офіційних Telegram-каналів мера Москви Сергія Собяніна. У результаті там були опубліковані дописи з фразами: "Москва горітиме", "Слава Україні" та іншими.

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Російська ФедераціяМоскваДрони