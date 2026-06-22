RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

На Москву вновь летят дроны: россияне фиксируют массовый залет в области

05:10 22.06.2026 Пн
2 мин
Что известно об атаке на Москву?
aimg Эдуард Ткач
Фото: мэр Москвы отчитался уже о более полусотни сбитых дронов (Getty Images)

В ночь на понедельник 22 июня и утром этого дня Москва в очередной раз подвергается атаке дронов. Россияне массово фиксируют пролет беспилотников над областью в сторону столицы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Сразу после 03:00 в OSINT-пабликах стали появляться кадры, на которых жители разных городом Московской области стали фиксировать пролет неизвестных дронов. Чем ближе ситуация к утру, тем больше появляется таких кадров.

При этом параллельно мэр Москвы Сергей Собянин, ориентировочно тоже с трех часов ночи, стал активно писать о якобы сбитии беспилотников, которые летят на столицу РФ.

По состоянию на 05:10 он отчитался, что ПВО сбила якобы уже 59 дронов. Среди этих сообщений были также отчеты чисто об "отражении атаки", что может намекать, что некоторые дроны долетели до Москвы и были сбиты в пределах города.

Читайте также: Москва ставит системы ПВО на жилых высотках и превращает жильцов в "живой щит"

На данный момент никакой информации о последствиях пока нет. При этом россияне писали, что неподалеку ТЦ "Садовод" и Московского НПЗ в районе Капотня - ПВО поставили прямо на мосту.

Атака на Москву

Напомним, последняя атака на Москву произошла в четверг 18 июня. В тот день пол ударом Московский НПЗ в районе Капотня, из-за чего россияне фиксировали пожары и масштабное задымление.

Украинский лидер Владимир Зеленский вскоре подтвердил эту атаку и призвал граждан РФ отрезвлять российского диктатора Владимира Путина. Он предупредил, что в ином случае Москва будет гореть.

К слову, вчера вечером неизвестные взломали один из двух официальных Telegram-каналов мэра Москвы Сергея Собянина. По итогу там были опубликованы посты с фразами: "Москва будет гореть", "Слава Украине" и не только.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияМоскваДрони