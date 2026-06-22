На Москву вновь летят дроны: россияне фиксируют массовый залет в области

Сразу после 03:00 в OSINT-пабликах стали появляться кадры, на которых жители разных городом Московской области стали фиксировать пролет неизвестных дронов. Чем ближе ситуация к утру, тем больше появляется таких кадров.

При этом параллельно мэр Москвы Сергей Собянин, ориентировочно тоже с трех часов ночи, стал активно писать о якобы сбитии беспилотников, которые летят на столицу РФ.

По состоянию на 05:10 он отчитался, что ПВО сбила якобы уже 59 дронов. Среди этих сообщений были также отчеты чисто об "отражении атаки", что может намекать, что некоторые дроны долетели до Москвы и были сбиты в пределах города.

На данный момент никакой информации о последствиях пока нет. При этом россияне писали, что неподалеку ТЦ "Садовод" и Московского НПЗ в районе Капотня - ПВО поставили прямо на мосту.