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На Москву та область масово летять дрони: у регіоні пожежі

04:35 18.08.2026 Вт
2 хв
Що відомо про атаку на Москву?
aimg Едуард Ткач
На Москву та область масово летять дрони: у регіоні пожежі Фото: місцева влада наслідки поки не коментувала (росЗМІ)
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У ніч на 18 серпня Москва і область зазнали масованої атаки дронів. Наразі у регіоні зафіксовано кілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та OSINT-пабліки.

Приблизно з 02:33 мер Москви Сергій Собянін став у соцмережах писати, що сили ППО нібито збивають дрони. Спочатку йшлося про 6 безпілотників, пізніше про 40, а о 04:22 стало відомо, що цифри досягли вже 83.

Причому варто відзначити, що коли Собянін писав про 40 одиниць дронів, він цього разу не писав, що це безпілотники, які летіли на Москву. Не виключено, що їх могли збити над столицею РФ.

Паралельно з постами Собяніна почали з'являтися відео в соцмережах, на деяких з яких було видно пожежі. OSINT-пабліки вказували, що вогонь виник як мінімум в одному будинку через невдалу роботу російського ППО.

Ближче до 04:30 почала з'являтися інформація, що попередньо атакований Московський НПЗ. Проте інформація поки що потребує підтверджень. Місцева влада поки що ніяк не реагувала.

Що ще відомо

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня Москва і Підмосков'ї теж зазнали атаки дронів. Внаслідок ударів почалася пожежа на найбільшому складі компанії Wildberries.

Також ми писали, що на початку серпня мер Москва Сергій Собянін поскаржився, що Україна почала атакувати столицю РФ дедалі більшою кількістю ударних дронів.

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