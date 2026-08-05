У Москві поскаржились на "кратне зростання" атак дронів України
Україна почала атакувати столицю Росії дедалі більшою кількістю ударних дронів.
На це публічно поскаржився мер Москви Сергій Собянін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести".
"Кількість безпілотників, які запускають у бік Москви, за останні місяці зросла в рази", - бідкається Собянін.
Ба більше, він стверджує, що Україна щоразу скеровує на столицю Росії близько 67% дронів від загальної кількості тих, що атакують країну-агресорку.
"І загалом із усіх атак, які практично щодня здійснюються по території Росії, дві третини безпілотників летять у бік Москви", - запевняє мер міста.
Собянін також додав, що наразі столична влада разом із Міноборони РФ активно посилюють систему захисту від дронів.
"Для захисту Москви від українських безпілотників у режимі 24/7 обробляються дані з камер відеоспостереження, радарів та повідомлення громадян", - додав мер російської столиці.
Однак масштаби збитків, яких українські атаки вже завдали Москві, Собянін розкривати не захотів.
Нагадаємо, 4 серпня українські дрони атакували склади Wildberries у Московській та Ленінградській областях.
Також стало відомо, що в Росії злякались ударів по Москві та почали публікувати карти бомбосховищ.
Окрім того, ми писали, що нещодавно на столицю РФ масово летіли дрони, а у Підмосков'ї палала нафтобаза.