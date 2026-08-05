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У Москві поскаржились на "кратне зростання" атак дронів України

13:30 05.08.2026 Ср
2 хв
Собянін стверджує, що головною ціллю ЗСУ стала саме столиця РФ
aimg Юлія Капітонова
У Москві поскаржились на "кратне зростання" атак дронів України Фото: Сергій Собянін, мер Москви (Getty Images)
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Україна почала атакувати столицю Росії дедалі більшою кількістю ударних дронів.

На це публічно поскаржився мер Москви Сергій Собянін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести".

"Кількість безпілотників, які запускають у бік Москви, за останні місяці зросла в рази", - бідкається Собянін.

Ба більше, він стверджує, що Україна щоразу скеровує на столицю Росії близько 67% дронів від загальної кількості тих, що атакують країну-агресорку.

"І загалом із усіх атак, які практично щодня здійснюються по території Росії, дві третини безпілотників летять у бік Москви", - запевняє мер міста.

Собянін також додав, що наразі столична влада разом із Міноборони РФ активно посилюють систему захисту від дронів.

"Для захисту Москви від українських безпілотників у режимі 24/7 обробляються дані з камер відеоспостереження, радарів та повідомлення громадян", - додав мер російської столиці.

Однак масштаби збитків, яких українські атаки вже завдали Москві, Собянін розкривати не захотів.

Нагадаємо, 4 серпня українські дрони атакували склади Wildberries у Московській та Ленінградській областях.

Також стало відомо, що в Росії злякались ударів по Москві та почали публікувати карти бомбосховищ.

Окрім того, ми писали, що нещодавно на столицю РФ масово летіли дрони, а у Підмосков'ї палала нафтобаза.

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