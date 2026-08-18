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На Москву и область массово летят дроны: в регионе пожары

04:35 18.08.2026 Вт
2 мин
Что известно об атаке на Москву?
aimg Эдуард Ткач
На Москву и область массово летят дроны: в регионе пожары Фото: местные власти последствия пока не комментировали (росСМИ)
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В ночь на 18 августа Москва и область подверглись массированной атаке дронов. На данный момент в регионе зафиксированы несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и OSINT-паблики.

Примерно с 02:33 мер Москвы Сергей Собянин стал в соцсетях писать, что силы ПВО якобы сбивают дроны. Изначально речь шла о 6 беспилотниках, позже о 40, а в 04:22 стало известно, что цифрах достигла уже 83.

Причем стоит отметить, что когда Собянин писал о 40 единицах дронов, он в этот раз не писал, что это беспилотники, летевшие на Москву. Не исключено, что их могли сбить над самой столицей РФ.

Параллельно с постами Собянина стали появляться видео в соцсетях, на некоторых из которых было видно пожары. OSINT-паблики указывали, что огонь возник как минимум в одном доме из-за неудачной работы российского ПВО.

Ближе к 04:30 стала появляться информация, что предварительно, атакован Московский НПЗ. Однако информация пока еще требует подтверждений. Местные власти пока никак не реагировали.

Что еще известно

Напомним, в ночь на 16 августа Москва и Подмосковье тоже подверглись атаке дронов. В результате ударов начался пожар на самом крупном складе компании Wildberries.

Также мы писали, что в начале августа мэр Москва Сергей Собянин пожаловался, что Украина начала атаковать столицу РФ все большим количеством ударных дронов.

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