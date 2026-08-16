ua en ru
Нд, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Москву масовано атакували дрони, в області є влучання (фото, відео)

05:06 16.08.2026 Нд
2 хв
Під ударом могли бути два склади Wildberries
aimg Катерина Коваль
Москву масовано атакували дрони, в області є влучання (фото, відео) Фото: на місці влучання розгорається пожежа (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У ніч на 16 серпня безпілотники масовано атакують Москву - за кілька годин над містом і областю вже збили щонайменше 76 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

Атака на Москву тривала кілька годин поспіль, і Собянін повідомляв про нові збиті безпілотники практично щогодини. Спершу він відзвітував про сім збитих дронів, які летіли на місто, а вже за кілька хвилин - ще про п'ять.

Далі цифри почали зростати ще швидше: спочатку вісім дронів, потім ще вісім, згодом десять, дванадцять і п'ятнадцять.

Станом на 4:05 загальна кількість збитих безпілотників за офіційними даними мера сягнула щонайменше 76 - атака ще триває, і Собянін продовжує оновлювати дані. На місцях падіння уламків, за його словами, весь час працюють фахівці екстрених служб.

Тим часом у мережі з'явилися повідомлення про можливе влучання в район Колєдіно - саме там розташований один із логістичних комплексів Wildberries.

Оновлено 5:30

OSINT-аналітики Telegram-каналу ASTRA підтвердили: під ударом опинився найбільший склад Wildberries - логістичний комплекс у Подольську Московської області, за адресою Троїцька вулиця, 20 у селі Колєдіно. За даними OSINT-аналізу фотографій очевидців, саме там триває масштабна пожежа після нічної атаки безпілотників.

Площа складу перевищує 200 тисяч квадратних метрів - це найбільший логістичний об'єкт компанії.

Атаки дронів на Москву та її околиці цього літа стали регулярними. Ще 14 серпня місто та Ленінградська область опинилися під ударом безпілотників - тоді зафіксували пошкодження та пожежу в районі одного з портів. А 7 серпня у Москві пролунав потужний вибух, від якого в містян тряслися стіни та вікна по всьому місту - офіційні служби тоді ситуацію не коментували.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Москва Війна в Україні Дрони
Новини
У Києві після балістичного удару спалахнула пожежа, є постраждала: всі наслідки атаки
У Києві після балістичного удару спалахнула пожежа, є постраждала: всі наслідки атаки
Аналітика
Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G