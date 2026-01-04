Москву атакують невідомі дрони: закрито аеропорти, затримано близько 200 рейсів

У неділю, 4 січня, невідомі дрони атакують Москву. У столиці РФ затримуються близько 200 рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Судячи з постів мера Москви Сергія Собяніна, атака на столицю РФ почалася приблизно о 14:39. У той момент, за твердженням глави міста, сили ППО збили безпілотник, який летів на Москву.
Через невеликий проміжок часу Собянін знову почав вішати про те, що нібито було збито безпілотники, і так тривало мінімум до 16:31. Як підрахували РосЗМІ, виходячи з постів Собяніна, російська ППО збила поки що 27 дронів.
Водночас відомо, що столичні аеропорти "Домодєдово", "Внуково" і "Жуковський" тимчасово не працюють (не приймають і не відправляють літаки). З цієї причини близько 200 рейсів наразі затримано, і ще кілька було скасовано.
Також зазначимо, що якщо зайти на сервіс Flightradar, то можна побачити, що зараз над Москвою практично немає літаків.
Нагадаємо, вчора ввечері, 3 січня, Москву теж атакували невідомі дрони. З цієї причини в аеропорту "Внуково" було затримано близько 50 рейсів.
РосЗМІ писали, що частину рейсів було перенаправлено на інший аеропорт - "Шереметьєво". Своєю чергою в Міноборони РФ відзвітували, що збили над Московською областю 18 дронів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 15 грудня невідомі дрони теж летіли на Москву і передмістя. Жителі підмосковного Кашира скаржилися на вибухи, а низка столичних аеропортів ще ввечері, 14 грудня - обмежували свою роботу.