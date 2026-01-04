Москву атакують невідомі дрони: закрито аеропорти, затримано близько 200 рейсів

Судячи з постів мера Москви Сергія Собяніна, атака на столицю РФ почалася приблизно о 14:39. У той момент, за твердженням глави міста, сили ППО збили безпілотник, який летів на Москву.

Через невеликий проміжок часу Собянін знову почав вішати про те, що нібито було збито безпілотники, і так тривало мінімум до 16:31. Як підрахували РосЗМІ, виходячи з постів Собяніна, російська ППО збила поки що 27 дронів.

Водночас відомо, що столичні аеропорти "Домодєдово", "Внуково" і "Жуковський" тимчасово не працюють (не приймають і не відправляють літаки). З цієї причини близько 200 рейсів наразі затримано, і ще кілька було скасовано.

Також зазначимо, що якщо зайти на сервіс Flightradar, то можна побачити, що зараз над Москвою практично немає літаків.