Москву атакуют неизвестные дроны: закрыты аэропорты, задержаны около 200 рейсов

Судя по постам мера Москвы Сергея Собянина, атака на столицу РФ началась примерно в 14:39. В тот момент, по утверждению главы города, силы ПВО сбили беспилотник, который летел на Москву.

Спустя небольшой промежуток времени, Собянин вновь начал вешать о том, что якобы были сбиты беспилотники, и так продолжалось минимум до 16:31. Как подсчитали РосСМИ, исходя из постов Собянина, российская ПВО сбила пока что 27 дронов.

В то же время известно, что столичные аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" временно не работают (не принимают и не отправляют самолеты). По этой причине, около 200 рейсов сейчас задержаны, и еще несколько были отменены.

Также отметим, что если зайти на сервис Flightradar, то можно увидеть, что сейчас над Москвой практически нет самолетов.