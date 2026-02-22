Москву атакують дрони: небо закрите, влада виправдовується "уламками"

Як повідомляє Росавіація, наразі обмеження на прийом і випуск літаків введені в аеропортах Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво.

Пасажирів попереджають, що можливе більш тривале очікування під час обслуговування рейсів "у зв'язку з заходами, що проводяться з метою забезпечення безпеки".

Водночас Собянін повідомив, що сили ППО нібито збили сім дронів які летіли на Москву.