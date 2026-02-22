UA

Москву атакують дрони: небо закрите, влада виправдовується "уламками"

Ілюстративне фото: у Москві скаржаться на атаку дронів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії вдень 22 лютого заявляють про нібито атаку невідомих безпілотників на Москву. Роботу аеропортів призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Москви Сергія Собяніна та російські ЗМІ.

Читайте також: В Енгельсі та Саратові прогриміли вибухи після атаки дронів, зафіксовано пожежі

Як повідомляє Росавіація, наразі обмеження на прийом і випуск літаків введені в аеропортах Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво.

Пасажирів попереджають, що можливе більш тривале очікування під час обслуговування рейсів "у зв'язку з заходами, що проводяться з метою забезпечення безпеки".

Водночас Собянін повідомив, що сили ППО нібито збили сім дронів які летіли на Москву.

Атаки дронів на Москву

Нагадаємо, 15 лютого Москва практично з самого ранку зазнавала атак невідомих дронів. У російській столиці закривалися аеропорти, а також були зафіксовані падіння уламків.

У новорічну ніч із 31 грудня на 1 січня Москва теж зазнала атаки дронів. Собянін звітував про збиття безпілотників, а паралельно в столиці закрили аеропорт "Домодєдово". Причому атака, судячи з усього, відбувалася під час новорічного звернення глави Кремля Володимира Путіна.

Також ми писали, що Москву і передмістя атакували дрони в ніч на 15 грудня 2025 року. Тоді в столиці тимчасово закривали аеропорти "Домодєдово" і "Жуковський".

