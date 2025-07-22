Фото: у Москві знищили авто керівника заводу з виготовлення дронів для армії РФ (джерела розвідки)

У Москві у ніч з 20 на 21 липня невідомі спалили автомобіль керівника підприємства, який займається виготовленням безпілотників для російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у розвідці.

"У ніч з 20 на 21 липня, в Москві, за адресою вул. Верескова 1, невідомі спалили автомобіль Mercedes-Benz ML350 що належить Петрову Володимиру Анатолійовичу, керівнику ООО "Петровінжиніринг", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що дана фірма займається виробництвом дронів, електродвигунів, електрогенераторів і трансформаторів для забезпечення потреб армії РФ.