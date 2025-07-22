Фото: в Москве уничтожили авто руководителя завода по изготовлению дронов для армии РФ (источники разведки)

В Москве в ночь с 20 на 21 июля неизвестные сожгли автомобиль руководителя предприятия, которое занимается изготовлением беспилотников для российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в разведке.

"В ночь с 20 на 21 июля, в Москве, по адресу ул. Верескова 1, неизвестные сожгли автомобиль Mercedes-Benz ML350 принадлежащий Петрову Владимиру Анатольевичу, руководителю ООО "Петровинжиниринг", - говорится в сообщении. Отмечается, что данная фирма занимается производством дронов, электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов для обеспечения потребностей армии РФ.