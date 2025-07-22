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В Москве уничтожили авто руководителя завода по изготовлению дронов для армии РФ, - источники

Вторник 22 июля 2025 14:01
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В Москве уничтожили авто руководителя завода по изготовлению дронов для армии РФ, - источники Фото: в Москве уничтожили авто руководителя завода по изготовлению дронов для армии РФ (источники разведки)
Автор: Константин Широкун, Ульяна Безпалько

В Москве в ночь с 20 на 21 июля неизвестные сожгли автомобиль руководителя предприятия, которое занимается изготовлением беспилотников для российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в разведке.

"В ночь с 20 на 21 июля, в Москве, по адресу ул. Верескова 1, неизвестные сожгли автомобиль Mercedes-Benz ML350 принадлежащий Петрову Владимиру Анатольевичу, руководителю ООО "Петровинжиниринг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная фирма занимается производством дронов, электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов для обеспечения потребностей армии РФ.

В Москве уничтожили авто руководителя завода по изготовлению дронов для армии РФ, - источники

Удары по производителям дронов в РФ

Напомним, 17 июля в России неизвестные дроны атаковали химзавод "Щекиноазот" в Тульской области. Предприятие производит вещества, которые используют в производстве ракет и дронов.

Также ранее источники РБК-Украина сообщили, что киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали российскую компанию "Гаскар Интеграция", которая является одним из крупнейших производителей дронов. Собеседники издания уточняли, что такая кибератака фактически парализовала работу предприятия.

Кроме того, в ночь на 3 июля в городе Елец Липецкой области РФ дроны снова атаковали завод "Энергия". На предприятии изготавливают батареи для планирования и коррекции ракет, и для комплекса "Искандер".

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