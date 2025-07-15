ГУР паралізувало роботу одного з найбільших виробників дронів у РФ, - джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки атакували російську компанію "Гаскар Інтеграція". Вона є одним із найбільших постачальників дронів для російської армії.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в українській розвідці.

За інформацією співрозмовників, внаслідок кібератаки фахівці отримали доступ до понад 47 терабайтів технічної інформації про виробництво російських безпілотників. Таку інформацію, включно з 10 терабайтами резервних копій, знищили. Фото: росіяни скаржилися на наслідки кібератаки (РБК-Україна) Кібератака призвела до таких наслідків: підприємство залишилося без доступу до інтернету;

не працюють виробничі та бухгалтерські програми;

паралізована робота центру розробок компанії "Гаскар";

на заводі з виробництва дронів заблоковано всі двері, і співробітники змушені залишати будівлю через аварійні виходи. Також кіберфахівцям ГУР вдалося викрасти конфіденційні анкети працівників підприємства і, що особливо важливо, повну технічну документацію на виробництво безпілотників. Її передали фахівцям Сил оборони України. Фото: анкети працівників підприємства (РБК-Україна)