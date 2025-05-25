У Москві заявили про атаку дронів: зупинено роботу трьох аеропортів

Атаки на Росію

Зауважимо, що це вже вдруге за день росіяни говорять про атаку дронів на Москву. В ніч на 25 травня, у Московській області нібито працювали сили та засоби протиповітряної оборони через безпілотники, які начебто летіли у бік столиці РФ.

Вночі теж була обмежена робота кількох московських аеропортів.

Детальніше про заяви РФ та, що відомо про атаки на Москву, можна дізнатись в матеріал РБК-Україна.

Варто додати, що за останній час у Росії вже кілька разів розповідали про повітряні атаки недалеко від Москви та Підмосков'я. Так, наприклад, у ніч проти 24 травня була повітряна атака на завод "Енергія" в Липецькій області, який вже зазнавав дронових ударів добою раніше, 23 травня.

До цього про атаки росіяни говорили вночі 22 травня, Тоді російська сторона скаржилася на "масовану" атаку БПЛА як на прикордонні з Україною області, так і на Москву.

Загалом в ніч проти 22 травня ударні дрони атакували сім російських областей.

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