В Москве заявили об атаке дронов: остановлена работа трех аэропортов

Атаки на Россию

Заметим, что это уже второй раз за день россияне говорят об атаке дронов на Москву. В ночь на 25 мая, в Московской области якобы работали силы и средства противовоздушной обороны из-за беспилотников, которые якобы летели в сторону столицы РФ.

Ночью тоже была ограничена работа нескольких московских аэропортов.

Подробнее о заявлениях РФ и, что известно об атаках на Москву, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит добавить, что за последнее время в России уже несколько раз рассказывали о воздушных атаках недалеко от Москвы и Подмосковья. Так, например, в ночь на 24 мая была воздушная атака на завод "Энергия" в Липецкой области, который уже подвергался дроновым ударам сутками ранее, 23 мая.

До этого об атаках россияне говорили ночью 22 мая, тогда российская сторона жаловалась на "массированную" атаку БПЛА как на приграничные с Украиной области, так и на Москву.

Всего в ночь на 22 мая ударные дроны атаковали семь российских областей.

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