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В Москве митингующим против мобилизации угрожают заключением на 15 лет

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Москва, Среда 21 сентября 2022 18:10
В Москве митингующим против мобилизации угрожают заключением на 15 лет Фото: в Москве протестующим против мобилизации угрожают тюрьмой (twitter.com/mjluxmoore)
Автор: Наталья Юрченко

Прокуратура Москвы угрожает митингующим против мобилизации наказанием. Организаторам и протестующим грозит тюремное заключение до 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры.

Жителей российской столицы предупредили, что распространение призывов об участии в "несогласованных общественных акциях" и "других противоправных действиях" наказывается. Участникам митингов и их организаторам пригрозили несколькими статьями Уголовного кодекса и 15 годами тюрьмы.

Мобилизация в России

Сегодня в своем обращении российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Позже был опубликован указ, однако седьмой пункт документа засекретили.

В Кремле объяснили, что та часть указа якобы для "служебного пользования" и связана с количеством мобилизованных. В Минобороны РФ заявили, что планируют мобилизовать 300 тысяч резервистов.

В России после объявления о мобилизации начали проводить протесты, но они сопровождались задержаниями. В то же время россияне раскупили билеты в страны, где не нужны визы.

Подробнее о российской мобилизации, реакции мира и самих россиян можно узнать в материале РБК-Украина.

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Мобилизация в России Москва Уголовное дело Российская Федерация
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